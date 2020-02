Il Gruppo Egea, in collaborazione con l’agenzia Chiera Immobiliare, invita all’inaugurazione del nuovo Egea Point di Limone Piemonte, in provincia di Cuneo.

Appuntamento a sabato 15 febbraio, alle 18, presso l’agenzia Chiera Immobiliare, in via Roma 41/A, per un momento conviviale aperto a tutti.