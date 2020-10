CUNEO CRONACA - Ecco gli effetti di 584 mm di acqua in meno di 24 ore. L’abitato di Limone Piemonte, in provincia di Cuneo, è invaso dall’acqua e la Statale 20 interrotta in più punti, per frane, o divorata dal Vermenagna. Danni e problemi in tutto il paese e nelle frazioni.

(Video dal Comando dei vigili del fuoco di Cuneo)