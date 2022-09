LIMONE/ Nell'anniversario della tempesta Alex del 2020 una raccolta fondi per la ricostruzione

CUNEO CRONACA - Torna a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo, l’evento a scopo benefico “Inondazione”, che si terrà domenica 2 ottobre. Un appuntamento per ricordare i tragici eventi alluvionali causati dalla tempesta Alex dell’ottobre 2020, ma con uno scopo del tutto positivo, come spiega Fabio Benza, responsabile turismo di Confesercenti Cuneo: “Per questa seconda edizione, realizzata in collaborazione con il Comune, abbiamo concentrato i molti appuntamenti nella sola giornata di domenica. Dal torneo di bocce ai laboratori, ci saranno tante occasioni di divertimento per tutti. L’obiettivo, come sempre, è quello di raccogliere fondi da devolvere sul territorio. Come l’anno scorso, tutto il ricavato sarà utilizzato per acquistare giochi per i bambini da installare in Limone Piemonte”.

“L’associazione Allunione che organizza questo appuntamento – precisa Nadia dal Bono, direttore generale Confesercenti Cuneo - è composta da un gruppo di imprenditori locali in collaborazione con Confesercenti e il patrocinio del Comune di Limone. Il nostro obiettivo è quello di non dimenticare e, nello stesso momento, creare positività per i cittadini e per chi vive il territorio”. Per chi volesse fare donazioni da intestare all'associazione no profit Allunione, l’iban è il seguente: IT46E0306909606100000190212.

Partecipano all’organizzazione dell’evento: Scuola Sci Limone, Poderi La Collina, Cascina Bertolotto Traversa, Enrico Sordo Pugnane, Gelato, Crea Srl, Associazioni Alpini Limone Piemonte.