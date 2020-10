Limone: mercoledì riaprono l'Infanzia e le Secondarie, da giovedì la Primaria e il Liceo sportivo

CUNEO CRONACA - Riaprono le scuole a Limone Piemonte. A partire da mercoledì 7 ottobre, i bambini della scuola dell'Infanzia e gli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado potranno tornare in aula. Per questi ultimi verrà garantito il servizio di scuolabus, che effettuerà il regolare tragitto per trasportare gli allievi nella sede di Vernante.

Riapriranno giovedì 8 ottobre, invece, la Scuola Primaria e la sezione limonese del Liceo Statale delle Scienze Umane a indirizzo sportivo. Anche in questo caso il servizio di navetta sarà disponibile nelle consuete modalità e orari.

“La riapertura delle scuole rappresenta per noi il primo importante segnale di ritorno alla normalità e abbiamo lavorato con grande impegno per cercare di garantire ai nostri giovani concittadini di poter tornare in classe nel più breve tempo possibile” commenta Rebecca Viale, vicesindaco di Limone Piemonte.