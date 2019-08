LIMONE/ Mercoledì 14 in attesa del concerto di Ferragosto si pensa al clima con “Chasing ice”

Continuano gli appuntamenti del calendario estivo di Limone Piemonte. La perla delle Alpi Marittime, che si prepara ad ospitare il Concerto sinfonico di Ferragosto dell'Orchestra “Bartolomeo Bruni” in località Prati di San Lorenzo, propone nei giorni precedenti una serie di manifestazioni per scaldare l'atmosfera in attesa del grande evento.

Mercoledì 14 agosto a Limonetto farà tappa il Tour informativo sui cambiamenti climatici promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con Cinemambiente, EverGreen Fest e altri partner che partecipano al progetto Cclimatt – Cambiamenti climatici nel territorio transfrontaliero.

Alle 16.30 sarà proposta un'attività didattica laboratoriale rivolta ai ragazzi dai 6 ai 14 anni, mentre alle 21.30 sarà proiettato il documentario “Chasing ice”, dedicato alla spedizione del fotografo e ambientalista statunitense James Balog, che nel 2007 partì alla volta del Polo Nord alla ricerca di immagini capaci di mostrare i danni sull'ambiente provocati dal riscaldamento globale.

Al termine della proiezione sarà possibile partecipare al dibattito moderato da Enrico Camanni, scrittore, giornalista e alpinista. Gli spettatori potranno poi ammirare la mostra “The Human Element”, con scatti originali di James Balog.

Per info sulle manifestazioni limonesi: Ufficio Turistico di Limone (0171/925281), www.limonepiemonte.it