Limone lancia i primi Mercatini di Pasqua per inaugurare la primavera

CUNEO CRONACA - Limone inaugura la primavera con i Mercatini di Pasqua, nuova iniziativa che accompagna il passaggio dall’inverno, segnato da nevicate abbondanti, alle prime giornate più miti della stagione.

Con il coordinamento di My Limone, nel cuore della località turistica sono in programma tre giornate, il 4, 5 e 6 aprile, pensate per unire tradizione, intrattenimento e promozione del territorio. L’atmosfera alpina farà da cornice a un calendario che intreccia profumi di dolci appena sfornati, artigianato locale, prodotti tipici e appuntamenti dedicati alle famiglie.

Nei giorni scorsi, insieme al programma, è stata presentata anche la mappa dell’iniziativa, utile per orientarsi tra le diverse proposte e non perdere nessuna delle attrazioni in calendario.

Grande attenzione sarà riservata alle famiglie. In piazza del Municipio sono previsti diversi momenti di intrattenimento per i bambini. Per tutti e tre i giorni saranno presenti il tiro a segno e la pesca dei pupazzi. Sabato spazio anche ai giochi con il clown, allo show delle bolle giganti e al laboratorio per decorare le uova di Pasqua. Domenica, invece, il programma proporrà un tuffo nei giochi di una volta: dalle 11 prenderà il via la Caccia alle Uova, con ritrovo davanti al Bar Paninoteca, in un percorso diffuso tra le vie del centro pensato per coinvolgere i più piccoli in un’esperienza divertente e ricca di sorprese.

Non mancherà l’aspetto gastronomico. In tutti e tre i pomeriggi sarà infatti attivo lo stand delle frittelle di mele, dolce tipico delle feste di paese in questo periodo dell’anno, che si affiancherà alla più ampia proposta culinaria prevista sabato e domenica nel centro di Limone.

Il momento centrale della manifestazione sarà il Mercatino di Pasqua e Pasquetta, in programma domenica dalle 10 alle 22 e lunedì dalle 10 alle 18. Sono attesi oltre 60 espositori tra artigiani e produttori del territorio. Le vie del paese ospiteranno bancarelle con oggetti in legno e ceramica, decorazioni pasquali, creazioni hand-made e specialità gastronomiche capaci di raccontare l’identità alpina e la cultura locale.

Spazio anche agli spettacoli. Sabato 4 aprile, alle 21, piazza del Municipio ospiterà il concerto serale organizzato dai Commercianti, che segnerà l’avvio ufficiale del weekend pasquale. Sul palco salirà la Zucchero Sugar Band, con un tributo a Zucchero Fornaciari. Lunedì 6 aprile, dalle 10.30 alle 15, le vie del centro saranno invece animate da uno spettacolo itinerante con un trio formato da chitarrista, trampoliere e giocoliere, in un mix tra musica e arte circense.

La nuova iniziativa pasquale sarà anche un’occasione per vivere il territorio all’aria aperta. I visitatori potranno infatti approfittare delle giornate di festa per percorrere i sentieri, concedersi una pausa tra gli stand per un pranzo al sacco o una merenda e unire così lo shopping a momenti di relax dopo le escursioni in quota.

Accanto ai Mercatini di Pasqua, My Limone presenterà anche “My Limone Agenda”, nuovo prodotto editoriale pensato per raccontare la località e le sue eccellenze, offrendo ai turisti uno strumento pratico per vivere il soggiorno in modo semplice e consapevole.

La pubblicazione vuole accompagnare i visitatori con informazioni utili su Limone Piemonte e si propone come un vero compagno di viaggio per chi sceglie la cittadina della valle Vermenagna come meta per le vacanze o come seconda casa. Durante i Mercatini di Pasqua, My Limone Agenda sarà distribuito gratuitamente a tutti gli interessati.

Per informazioni: chiedi@mylimone.it.