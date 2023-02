LIMONE/ Il Carnevale dei piccoli sabato in piazza tra laboratori e party in maschera

CUNEO CRONACA - Laboratori creativi, face painting, animazione e sfilata per le vie del centro storico. Sono questi gli ingredienti del “Carnevale dei piccoli”, in programma per sabato 18 febbraio a Limone Piemonte.

Un pomeriggio di festa in cui piazza del Municipio ospiterà un grande party in maschera per bambini e famiglie, con un ricco programma di attività e momenti ludici e ricreativi messi a cura del team di animazione dello “Zenzero”, guidato da Andrea Caponnetto.

La festa avrà inizio alle 15 con i laboratori creativi e facepainting in compagnia di Serena Scaffardi, Dj Pog e le ragazze di Wanderlust: i ragazzi presenti potranno immergersi nel clima carnevalesco preparando lavoretti da mettere in vetrina e facendosi decorare il viso per fantasticare trasformandosi nei loro personaggi preferiti.

Alle 16 ci sarà la sfilata dei bambini mascherati accompagnati da due simpatiche mascotte nel centro cittadino, che terminerà con la premiazione dei costumi più originali.

Alle 16.30 nel clima festoso saranno coinvolti anche gli adulti, con sfide di ballo e canto e distribuzione di gadget sportivi e premi golosi per i “performer” più scatenati. L’evento è organizzato dalla Scuola Sci Limone, con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte e in collaborazione con Lift Spa-Riserva Bianca, Sciovie San Secondo Srl-Maneggio, commercianti e sponsor privati del circuito “Limone For Family”.