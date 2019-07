LIMONE/ Domenica una giornata per scoprire l'arte della scultura nel legno

Limone Piemonte, in provincia di Cuneo, si prepara ad ospitare un fine settimana ricco di eventi, tra musica teatro e animazione nel centro storico, che culminerà domenica 28 luglio con la manifestazione “Regionando con il legno”. Dalle 9 alle 17, al piazzale Nord numerosi artisti del legno provenienti da tutta Italia si metteranno all'opera realizzando sculture in tempo reale davanti al pubblico.

Un'occasione per vedere a confronto metodologie e interpretazioni artistiche differenti, osservando i diversi modi di saper utilizzare il legno per esprimere le proprie emozioni, attraverso l'impiego di attrezzature non sempre convenzionali. Insieme a Barba Brisiu, l'artista della motosega di Borgo San Dalmazzo, saranno presenti tornitori, modellisti, scultori, con la partecipazione delle Scuole Tecniche San Carlo di Boves e l'intervento del mastro artigiano Aldo Pellegrino, che farà da padrino all'evento.

Ad anticipare il weekend sarà la serata di ballo liscio con Angelo e Marzia, in programma giovedì 25 luglio, alle 21, in piazza del Municipio. In caso di maltempo la serata si svolgerà all'anfiteatro delle scuole. Venerdì 26 luglio in Biblioteca alle 17 per il ciclo “Limone in Rosa” Passeggiata tra libri ed emozioni a cura di Vanda Chiappero e Federica Faccaro. Ingresso libero. Alle 17.30 in piazza del Municipio si potrà assistere alla creazione di saponi e saponette artigianali in collaborazione con il Saponificio Rose&Caprioli. In serata doppio appuntamento musicale: alle 21 il Teatro Alla Confraternita ospiterà il primo concerto della rassegna Limone Classica con i giovani talenti del Conservatorio Ghedini di Cuneo; sempre alle 21, nella chiesa del Convento, andrà in scena il recital di parola e canto “La storia di Miriam”, scritto e diretto da Federica Faccaro.

Sabato 27 luglio alle 21, nell’ambito della rassegna “Crear al País” (Creare al Paese), ciclo di incontri sulla cultura occitana, verrà presentata al Teatro Alla Confraternita la nuova creazione musical-teatrale di Simone Lombardo e la Ramà, ispirata al poema provenzale di Frédéric Mistral "Calendal".

Domenica 28 luglio il centro storico ospiterà attrazioni e animazione già dal mattino. Se il piazzale Nord accoglierà le creazioni degli scultori del legno, in piazza del Municipio, invece, dalle 10 alle 17 si potrà passeggiare tra le postazioni del Cri Village, dove si potrà assistere a dimostrazioni di manovre salvavita, oltre che osservare da vicino i mezzi di soccorso e una mostra fotografica. Per i più piccoli ci saranno, poi, spettacoli di clownerie e truccabimbi. Alle 15 le note della Banda di Saluzzo animeranno il pubblico di piazza San Sebastiano, per lasciare spazio alle 17 all'animazione per i bambini con la Babydance. Alle 20.30 nella Chiesa di San Pietrosi esibiranno l'Ensemble orchestrale e corale delle Alpi del Mare e il Coro filarmonico di Nizza diretti da Giulio Magnanini, proponendo brani di Mozart, Hendel e Vivaldi. Alle 21, invece, sul palco del Teatro Alla Confraternita andrà in scena il Laura Gioia Show “Il mondo delle donne”, spettacolo divertente e ironico dedicato alle stravaganze dell'universo femminile, con la partecipazione della cantante Raffaella Buzzi e di ballerini di Tango.