Libri "su appuntamento" e a domicilio a Saluzzo: aperta la biblioteca che attende l'intitolazione

CUNEO CRONACA - Con i "libri su appuntamento e a domicilio" oggi (martedì 15 dicembre) riapre la Biblioteca civica a Saluzzo. Con il passaggio del Piemonte nella “zona gialla” dell’emergenza sanitaria in Italia, ripartono i servizi al pubblico della biblioteca civica del Comune di Saluzzo, in provincia di Cuneo, al momento con due opportunità.

Si tratta del «Prestito su appuntamento», già utilizzato durante il confinamento di primavera, e la novità «La biblioteca a domicilio», riservato ai residenti saluzzesi. Prosegue il divieto a muoversi all’interno della struttura, cercare i libri a scaffale, leggere i giornali, utilizzare i pc e accedere al servizio internet. Rimangono invece attivi il prestito interbibliotecario, il prestito di libri digitali (servizio MLOL) e tutti i servizi e le richieste che possono essere soddisfatti da remoto. E' possibile consultare il catalogo della biblioteca al sito www.librinlinea.it.

Il «Prestito su appuntamento» funziona con la prenotazione di massimo 5 libri o dvd per ogni tesserato della biblioteca. Il ritiro dei volumi avviene nei nuovi locali della biblioteca in piazza Montebello (ex caserma Musso), all’ingresso della struttura nella manica centrale, tra i due cortili, nel giorno e nell’orario stabiliti. La restituzione, invece, si effettua attraverso il box 24h situato di fianco al portone principale dell’ex caserma, in piazza Montebello 1 (sul marciapiede, a sinistra guardando l’accesso).

La prenotazione dei titoli si può effettuare via e-mail (biblioteca@comune.saluzzo.cn.it) o via Facebook (Biblioteca civica Saluzzo) o per telefono 0175 211451 o 348 0707998. Durante la consegna è necessario mantenere le distanze di sicurezza, indossare la mascherine e aver disinfettato le mani. Gli orari per il «Prestito su appuntamento» sono martedì 9,30 – 12,30; 14,30 – 17,30; mercoledì 9,30 – 12,30; 14,30 – 17,30; giovedì 9,30 – 12,30; venerdì 14,30 – 17,30; sabato 9,30 – 13.

Il servizio «La biblioteca a domicilio» consente di ricevere nelle case del territorio comunale di Saluzzo libri e dvd (massimo 3 titoli). La prenotazione anche in questo caso va fatta tramite internet o chiamando i recapiti indicati sopra. Le consegne vengono svolte martedì, mercoledì e giovedì dalle 9,30 alle 12,30. Per la restituzione, i volumi si possono consegnare direttamente all’operatore alla consegna successiva, o utilizzare il box h24.

Intanto, si è concluso domenica 13 l’appello pubblico per suggerire nomi per l’intitolazione della nuova biblioteca appena trasferita nel polo socio-culturale dell’ex caserma «Musso». Sono giunte 755 proposte. A breve verranno comunicate modalità e tempi per la seconda fase della selezione per giungere al nome che verrà scelto dall’apposita commissione.

«Siamo molto soddisfatti – dicono gli assessori Attilia Gullino e Andrea Momberto – della grande partecipazione dei saluzzesi. Sono giunte proposte davvero interessanti e questo ci garantisce che l’intitolazione sarà ad un personaggio illustre e significativo».