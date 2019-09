Libera Terra Cuneo invita ad acquistare prodotti bio a prezzi di produzione entro il 12 settembre

Scegliere dove comprare semplici prodotti può significare restituire valore e bellezza alle terre libere dalle mafie. Libera Terra riunisce cooperative sociali che, guidate da Libera, gestiscono strutture produttive e centinaia di ettari di terreno sottratti alle mafie in Sicilia, Puglia, Calabria e Campania.

La pasta, i legumi, l'olio d'oliva extravergine, il miele, le conserve dolci e salate, gli agrumi, i vini e il limoncello sono alcuni dei prodotti realizzati da Libera Terra per riscoprire i sapori tipici del territorio e valorizzare al tempo stesso le grandi qualità nutrizionali e i profili organolettici delle migliori materie prime provenienti da agricoltura biologica.

Il Gruppo di Acquisto solidale LiberaTerra Cuneo propone un ordine di prodotti biologici dalle terre confiscate alle mafie a prezzi di produzione con numerosi sconti e novità. In questo ordine sono presenti nuovi prodotti e sconti che i produttori ci hanno applicato dopo i numerosi ordini effettuati.

Come fare l'ordine in 5 semplici passaggi:

1) Scaricare il listino dei prodotti QUI

2) Compilare il listino e rinominarlo col proprio nome (per esempio: ordine_Marco_Rossi_Sett_2019.xls)

3) Inviarlo a gasliberaterracuneo@gmail.com entro giovedì 12 Settembre

4) Aspettare la mail di conferma ordine ricevuto. Se entro due giorni non ricevete conferma, rimandate l'ordine e contattateci

5) Ritirare i prodotti quando verrà comunicato per email. Il pagamento verrà fatto alla consegna!

Si ricorda che:

- i prezzi indicati includono tutti i costi (Iva, spese di spedizione)

- è possibile ordinare singoli prodotti (es: 2 bottiglie di vino rosso, 1 pacco di pasta ecc..) e/o scatole intere

- alcuni prodotti al momento dell'invio di questa comunicazione non sono disponibili, possono tornare disponibili al momento dell'ordine

- alcuni sconti indicati sui prodotti possono variare sulla base della disponibilità da parte della cooperativa

- il ritiro e il pagamento si effettuano presso il magazzino temporaneo a Borgo San Dalmazzo

- è possibile pagare alla consegna con Satispay

- è anche possibile pagare con bonifico bancario al seguente IBAN (in questo caso scriveteci prima di effettuare il pagamento per avere conferma del totale):

GAS Liberaterra Cuneo

CF: 96091360048

Banca Popolare Etica

IT92P0359901899050188523395

- se desideri inserire i prodotti in una confezione regalo sono disponibili le scatole-casetta con marchio Liberaterra a 2 euro

L'ordine si chiuderà giovedì 12 settembre, in modo da garantire la consegna entro la fine del mese.

Il prossimo ordine, in vista del Natale, si aprirà nei primi giorni di Novembre e conterrà diverse novità.