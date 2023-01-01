Libera dona libri a due scuole di Borgo e rilancia i campi di volontariato sui beni confiscati

CUNEO CRONACA - Il presidio di Libera di Cuneo ha donato metà della propria collezione di libri alla biblioteca civica Anna Frank di Borgo San Dalmazzo. Si tratta di numerosi volumi, molti dei quali autografati dagli autori, che entreranno ora a far parte del patrimonio a disposizione della comunità. L’altra metà della collezione sarà invece destinata all’Istituto comprensivo “Ing. S. Grandis” di Borgo San Dalmazzo, dove i libri andranno ad arricchire la biblioteca scolastica, a disposizione di studentesse e studenti.

Proseguono intanto anche le attività di “E!State Liberi!”, le esperienze di volontariato e formazione promosse sui beni confiscati alle mafie e sui beni comuni in tutta Italia. I campi, attivi per tutta l’estate, rappresentano un’occasione educativa e di cittadinanza attiva, rivolta a chi desidera conoscere da vicino percorsi di impegno, responsabilità e partecipazione.

Per informazioni sulle proposte di campo è possibile consultare il sito www.libera.it/it-ricerca_campi. Per maggiori dettagli si può scrivere a estateliberi@libera.it o telefonare ai numeri 06 69770342, 06 69770345 e 06 69770347.