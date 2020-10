Lezioni sospese per due giorni alla Media "Vassallo" di Boves, una classe in quarantena

CUNEO CRONACA - "A seguito del riscontro di casi di positività nella nostra scuola e dei conseguenti provvedimenti di quarantena nell’impossibilità di garantire la vigilanza per le classi e per ulteriore sicurezza, la dirigente scolastica dispone la sospensione delle lezioni per i giorni di lunedì 26 ottobre e martedì 27 ottobre per tutte le classi di scuola secondaria e attività in DAD martedì 27 secondo l’orario che verrà comunicato".

Lo si legge in un comunicato diramato dall'Istituto Comprensivo A. Vassallo di Boves, in provincia di Cuneo, che riguarda il Plesso di Scuola Secondaria di 1° Grado. "Salvo ulteriori comunicazioni - prosegue la preside - mercoledì 28 le lezioni della scuola secondaria riprenderanno in presenza per tutte le classi, tranne la II E che continuerà in modalità "a distanza" fino al 7/11 secondo quanto disposto dall’Asl Cn1.

Inoltre, conclude: "Sono confermate le elezioni on line dei rappresentanti dei genitori di martedì 27 ottobre secondo quanto già comunicato".