Lezioni sospese tutta la settimana fino a lunedì 9 nell'intero Piemonte? Si decide entro stasera

Si decide entro stasera (lunedì) e non domani come inizialmente ipotizzato. E il presidente della Regione Alberto Cirio, alla luce della situazione della Lombardia, potrebbe anche prolungare per l'intera settimana la sospensione delle lezioni, che riprenderebbero soltanto lunedì 9 marzo.

Oggi e martedì gli edifici sono sottoposti, in accordo con l’Ufficio scolastico regionale, ad un’operazione di igienizzazione straordinaria e vi potrà accedere solo il personale scolastico.



La Protezione civile regionale è a disposizione delle scuole che incontreranno difficoltà operative e la Regione ha stanziato dei fondi per favorire questa operazione.

Ha spiegato stamattina Cirio: "Se rimarranno le condizioni attuali lo stop alle lezioni sarà prolungato. Al confine con la Lombardia abbiamo molti allievi e anche docenti che arrivano nelle scuole piemontesi, e personalmente non credo, anche se ci fosse un solo caso di pericolo su un milione, che qualcuno vorrebbe correre rischi. La scelta sarà uguale per tutte le province del Piemonte" .

Oggi alle 17:30 in corso Marche 79 a Torino si terrà un punto stampa con l'assessore regionale alla Sanità sull'evoluzione dell'emergenza CORONAVIRUS in Piemonte.

Le iniziative per l’economia. Al termine di un incontro con le categorie economiche il presidente della Regione ha illustrato le strategie unitarie che si intendono adottare per contribuire al rilancio dell’economia piemontese danneggiata dall’emergenza sanitaria e che saranno messe a punto entro la settimana:

- moratoria dei mutui che le aziende hanno stipulato con Finpiemonte;

- misure straordinarie, previa verifica con il Ministero per lo Sviluppo economico, per aiutare le aziende nel ricorso al credito attingendo dal Fondo di garanzia regionale (che dispone di oltre 50 milioni);

- rimodulazione del Fondo europeo di sviluppo regionale per la predisposizione di un piano di comunicazione straordinario per spingere i turisti a scegliere il Piemonte;

- richiesta al presidente del Consiglio, nel corso di un incontro in programma mercoledì a Roma, di concedere la cassa integrazione in deroga ai dipendenti delle piccole aziende danneggiate dalla situazione, di sospendere il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali.

Il presidente si è anche soffermato sull’importanza di chiedere alla Commissione europea la sospensione della normativa sugli aiuti di Stato.

Alla riunione erano presenti gli assessori al Bilancio e Attività produttive, al Lavoro e Istruzione, all’Ambiente e all’Agricoltura.

Ore 10.30. Aggiornamento sui casi positivi. Salgono a 51 i casi risultati positivi in Piemonte: 37 ad Asti, 3 a Novara, 6 a Torino, 1 a Vercelli, 4 nel VCO. Di questi, 7 sono ricoverati nell'ospedale di Asti (uno in Terapia intensiva), 3 a Novara, 3 all’Amedeo di Savoia di Torino, 1 a Vercelli (in Terapia intensiva). Sono invece 37 le persone in isolamento fiduciario domiciliare.

Finora sono 375 i tamponi eseguiti in Piemonte, 307 dei quali risultati negativi. Sono in corso di verifica 12 casi. Dall’Istituto superiore di sanità è stato al momento confermato un solo caso, sui 51 complessivi, per gli altri si attende ancora il responso dello stesso istituto.

Al momento, risulta ancora precauzionalmente chiuso il Pronto soccorso di Tortona, in attesa dell’esito del test su una persona che si era presentata al triage manifestando i sintomi del “caso sospetto”.