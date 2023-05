LEVICE/ "Genti in Alta Langa": una serata di cinema e dibattiti a Palazzo Scarampi

SERGIO RIZZO - Venerdì 12 maggio, a partire dalle 19.30, presso il Palazzo Scarampi sito nel Comune di Levice in Piazza IV novembre, l’Associazione Strada 661 – La Pedaggera, all’interno della rassegna 2022/23 di Cineperlaterra, prosegue il suo cammino con una intensa serata che prevede la proiezione di due documentari: The Goats of Monesiglio di Emily Graves e, a seguire, Siamo qui da vent'anni di Sandro Bozzolo. Il tema della serata è racchiuso nella parola "genti": difatti con tale termine si suole indicare, a seconda del contesto, un gruppo che in linea maschile si richiama ad un comune progenitore o talvolta viene usato per indicare un popolo o una nazione (definizioni dal vocabolario Zingarelli). Abbiamo scelto di intitolare la serata alle "genti in Alta Langa", considerando che tale termine racchiude entrambi i significati: cercheremo, attraverso i documentari ed il successivo dibattito, di mettere in luce che in Alta Langa, come nel resto d’Italia, sono sempre più presenti immigrati provenienti da diverse parti del mondo, immigrati che, usando la prima accezione del termine genti, altro non sono se non "un gruppo che in linea maschile discende da un progenitore comune", gruppo cui tutti apparteniamo e che insieme costituisce l’intera umanità.

Il primo documentario, The Goats of Monesiglio di Emily Graves, narra la vicenda di una famiglia indiana punjabi e di una famiglia italiana che lavorano fianco a fianco nella città piemontese settentrionale di Monesiglio. Il documentario si dipana con pennellate di luce dal tratto indefinito e, attraverso brevi osservazioni di momenti quotidiani, gli spettatori assistono alle vicende dei protagonisti che si prendono cura di un gregge di oltre 300 capre. Con centinaia di migliaia di braccianti agricoli indiani che lavorano nel settore della produzione lattiero-casearia in Italia, il film cattura un microcosmo della vita rurale italiana contemporanea.

Il secondo documentario, Siamo qui da vent'anni di Sandro Bozzolo, pluripremiato (Selezione collaterale 77A Mostra Internazionale d’arte Cinematografica de la Biennale di Venezia, Cinemambiente 2020 – Selezione ufficiale, Festival di Cine dei diritti umani di Napoli – Premio Ciak Migrations, London Migration Film Fest – Selezione ufficiale, Labour Film Festival 2020 – Selezione ufficiale), con uno sguardo rivolto alla vocazione agricola della Provincia di Cuneo, terra fortunata tra le Langhe e le Alpi del Mare, ci narra con perizia giornalistica le vicissitudini lavorative di una manodopera locale caratterizzata da una multiculturalità sempre più diffusa. La narrazione avviene attraverso la voce dei protagonisti, i lavoratori extracomunitari senza i quali l'economia agricola del cuneese rischierebbe il collasso, per carenza di mano d’opera; lavoratori, seppur fondamentali, rischiano di rimanere invisibili.

Al termine delle proiezioni si potrà dibattere sul tema "Genti in Alta Langa" con i seguenti ospiti: Paola Fracchia, Gianni Cora e Pinky Surinder Sing (protagonisti del documentario "The Goats of Monesiglio"), Roger Davico (presidente Anolf Cuneo), Sandro Bozzolo (regista di "Siamo qui da vent'anni"), Adelina Mercuri e Klemens Martin, "genti di Levice". La partecipazione è gratuita con offerta libera.

Il programma della serata del 12/05/2023 presso Palazzo Scarampi, sito nel Comune di Levice in Piazza IV novembre, sarà il seguente: 19:30: buffet offerto dal Comune di Levice in collaborazione con le Associazioni.

20:15: introduzione alla serata con il contributo del Sindaco Francesca Rovello.

20:30: proiezione del documentario "The Goats of Monesiglio" di Emily Graves, seguito da "Siamo qui da vent'anni" di Sandro Bozzolo.

21:40: seguirà un dibattito con alcuni dei protagonisti delle storie narrate nei documentari. Parteciperanno Paola Fracchia, Gianni Cora e Pinky Surinder Sing, protagonisti de "The Goats of Monesiglio", Roger Davico, presidente Anolf Cuneo, Sandro Bozzolo, regista di "Siamo qui da vent'anni", Adelina Mercuri e Klemens Martin, "genti di Levice". Per ulteriori informazioni su quanto realizzato e sul prosieguo della rassegna, si invita a visitare il sito www.cineperlaterra.it e, eventualmente, a iscriversi alla newsletter. Per farlo, è sufficiente inserire la propria mail nel pop-up apposito. Sergio Rizzo