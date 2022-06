Letture in giallo nei castelli piemontesi: mercoledì "Colline Rosso Sangue" a Govone

CUNEO CRONACA - Torna Castelli in Giallo, il festival di letteratura noir che trova casa nelle più affascinanti dimore storiche piemontesi. L’evento, sostenuto dalla Regione Piemonte, è organizzato da Amici di Castelli Aperti, l’associazione che promuove l’omonima rassegna e che prevede l’apertura da aprile a ottobre di oltre ottanta dimore storiche sul territorio piemontese.



Il programma consiste in 3 appuntamenti dislocati in altrettante dimore storiche: il parco storico il Torrione di Pinerolo, il castello di Govone e il castello di Magliano Alfieri. Si inizia domenica 26 giugno quando Castelli in Giallo troverà casa al parco storico il Torrione di Pinerolo all’interno della manifestazione "I colori nel parco" con la presentazione, alle 11,30, di Fuoco, l’ultimo romanzo dello scrittore torinese Enrico Pandiani. Dopo la indimenticabile serie Les Italiens, Pandiani con Fuoco fa esordire una nuova squadra di investigazione e lo fa con la consueta maestria, guidando il lettore alla scoperta dei personaggi e delle loro storie personali in una Torino multietnica.

Mercoledì 29 giugno Castelli in Giallo prosegue nel maestoso castello di Govone, una delle residenze sabaude più rappresentative del territorio piemontese. Alle 21.00 Mauro Rivetti presenterà il suo ultimo libro Colline Rosso Sangue (Golem Edizioni 2022). Nato a Cuneo, Rivetti vive ad Alba da alcuni anni. Il suo amore spassionato per questa città e per tutto il comprensorio di Langa e Roero, unito alla passione per la letteratura gialla, hanno ispirato Mauro a raccontare queste “colline” cariche di storia in chiave di avvincenti noir, con l’intento di incuriosire il lettore e condurlo alla scoperta dei luoghi narrati, con i segreti in esso celati. Alle 22.00 il Teatro delle Dieci proporrà lo spettacolo “Il mistero della Festa”. La storia narra di una misteriosa festa da ballo organizzata dal Barone della Camelia, della strana presenza di un investigatore prima che accada qualunque cosa e di un presunto omicidio (o suicidio?). Il pubblico incontrerà alcuni personaggi intriganti, tra i quali l’inquietante servitù, che lo condurranno attraverso le grandi stanze del castello sino all’immancabile finale a sorpresa.

Castelli in Giallo si conclude giovedì 30 giugno alle 21.00 con un attesissimo incontro tra due dei più famosi giallisti italiani, profondamente legati al territorio delle Langhe dove hanno ambientato alcuni dei loro romanzi più celebri: Gianni Farinetti e Cristina Rava. L’autrice ligure - famosa per la serie del commissario Rebaudengo e delle inchieste del medico legale Ardelia Spinola - presenterà in dialogo con Farinetti il suo ultimo romanzo Il tessitore (Rizzoli 2022) che vede il ritorno dell’irresistibile coppia di investigatori coinvolta questa volta nel rinvenimento del corpo di una ragazza nel vano di un pick-up di un malcapitato idraulico a un posto di blocco nell’entroterra ligure.