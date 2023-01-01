Lesegno investe sulla sicurezza scolastica: al via il primo lotto di lavori antisismici

CUNEO CRONACA - Il Comune di Lesegno compie un passo importante per garantire la sicurezza del proprio edificio scolastico. Sarà avviato presto il primo lotto di lavori antisismici, grazie a un importante contributo erogato dalla Regione Piemonte, unitamente al sostegno economico della Fondazione Crc e del bilancio Comunale.

“Abbiamo già preso parte a diversi bandi per interventi sulla scuola, con l’obiettivo di garantire una sicurezza maggiore, – ha spiegato il sindaco di Lesegno Emanuele Rizzo – l’obiettivo finale è quello di migliorare da un punto di vista l’intera struttura che ospita le scuole, trasformandola in una struttura più sicura e moderna, ma servono risorse significative. Questo primo intervento, del valore di 170mila euro, rappresenta un passo fondamentale, che senza il supporto finanziario degli enti non sarebbe stato possibile".

"Il progetto unirà i fondi regionali ai 60mila euro stanziati dalla Fondazione Crc e ai 35mila euro stanziati dall’amministrazione. I lavori sono al momento in fase di definizione insieme con i progettisti, aventi per obiettivo rendere sicuro l’edificio e di preservare un servizio essenziale per la comunità, che quotidianamente accoglie bambini provenienti dai Comuni limitrofi. Ringrazio la Regione per il supporto e la sensibilità verso i piccoli Comuni come il nostro, la Fondazione Crc e i nostri tecnici Comunali, che stanno svolgendo un grande lavoro su questo fronte. La scuola, è indispensabile per mantenere vivo il nostro Comune - prosegue il sindaco - e l’importanza di investire nel patrimonio scolastico come strumento di coesione e sviluppo del territorio. Questo primo lotto di interventi, rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio, che prevede in futuro ulteriori opere per migliorare complessivamente la sicurezza sismica del fabbricato delle scuole, garantendo un ambiente sicuro e moderno per gli studenti e per tutto il personale scolastico”.

Sergio Rizzo