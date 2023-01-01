A Lesegno 4 giorni di musica, cibo e allegria con la "Festa delle Casette"

MONDOVì
SERGIO RIZZO - La Pro Loco di Lesegno organizza dal 22 al 25 agosto, quattro serate in allegria, con cucina a base di pesce e carne e tanta birra. S’inizia venerdì 22 agosto alle ore 20,00 con una cena a base di pesci con le musiche proposte dal Dj Maurizio Giuliano. Sabato 23 agosto alle ore 16,00 si svolgerà la Santa Messa presso il Santuario della Madonna delle Grazie. A seguire, serata gastronomica a base di pesce. Si balla con l’orchestra di Ines Manera.
Domenica 24 agosto alle ore 20,00, serata a tema, con stinco di vitello e la partecipazione dell’orchestra di Tiziana. Lunedì 25 agosto 2025, alle ore 20,00 serata conclusiva con porchetta allo spiedo. Si balla con l’orchestra “Onda sonora”. Tutte le sere servizio bar. Per le cene è gradita la prenotazione telefonando al numero di cell. 338.8597514.
Sergio Rizzo