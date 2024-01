LESEGNO/ Verso le elezioni, il discorso del sindaco: "Nel cassetto ci sono molti progetti"

È scontato dirvi che mi fa molto piacere trovarmi insieme a tutti voi per onorare il nostro Santo Patrono in questa seconda domenica di gennaio del nuovo anno 2024. Oggi sono particolarmente emozionato, perché questo per me è l’ultimo discorso da sindaco in carica in occasione di questa importante ricorrenza per Lesegno, poi, ci saranno le nuove elezioni a giugno e bisogna vedere cosa accadrà. Durante questi cinque anni di Amministrazione Comunale che definisco davvero “storici” in quanto abbiamo attraversato insieme molte difficoltà, covid, alluvione, aumento dei materiali, caro energia, non è stato per nulla semplice trovare soluzioni così veloci e dinamiche con le sempre poche risorse in gioco, ma tutto questo lo abbiamo vissuto con entusiasmo, sacrificio e grande umiltà.

Personalmente ho voluto, come sempre, cercato di affrontare le sfide, mettendo il cuore in ogni azione, in ogni decisione, in ogni cosa che ho cercato di fare per il mio Comune. Credo e continuerò a farlo. Siamo riusciti a costruire assieme molte cose, anche piccole cose, ma per piccole che fossero hanno avuto la grande forza di legare la nostra comunità e hanno fatto in modo che rinascesse l’entusiasmo, la voglia di fare e di cambiare in meglio. Ogni piccolo passo ha portato verso un nuovo progresso un nuovo cambiamento che ha fatto apprezzare la nostra comunità anche da coloro che non sono di Lesegno, magari ci sono semplicemente passati per caso.

Nel cassetto ci sono molti progetti aperti e con alcuni di voi ne abbiamo discusso insieme durante gli incontri fatti da questa estate 2023, tutti infatti hanno avuto la possibilità di essere ascoltati, di partecipare e di sentirsi come tasselli di un grande mosaico. La concretizzazione di quelle idee verrà presentata ancora nei primi mesi di questo 2024 e così pure per altri progetti importanti che, speriamo, possano partire prima della fine del mandato. Sapete che ogni anno cerco di collegarmi al nostro Santo, a qualche cosa da lui detta o compiuta, ebbene, devo dire che S. Antonio ci ha trasmesso un messaggio universale che ingloba quei valori etici e morali che sono alla base della nostra civiltà e che talvolta noi tendiamo a dimenticare, valori di semplicità, quella semplicità che possiamo offrire tutti i giorni a chi viene e a chi vive nel nostro Comune.