LESEGNO/ Domenica si festeggia il Carnevale tra sfilata dei carri e prelibatezze da gustare

SERGIO RIZZO - La Pro Loco di Lesegno (Cn) organizza domenica 23 febbraio 2020 in occasione del carnevale, una sfilata di carretti allegorici e maschere lungo le vie del paese.

La partenza é prevista alle ore 14 da via Marconi, piazzale antistante le case popolari con arrivo in piazza Cristina del Carretto (piazzale antistante la chiesa) dove saranno distribuiti panini, frittelle e salciccia a volontà. Per informazioni telefonare al cell. 338.8597514.

La Pro Loco di Lesegno, informa inoltre che è in calendario una gita a Sanremo domenica 15 marzo 2020 per assistere al “Carnevale dei fiori a Sanremo: il Corso Fiorito” la tradizionale sfilata dei carri fioriti nella città ligure, uno degli eventi folcloristici più amati e conosciuti in tutta Italia.

La partenza è fissata da Lesegno Prata alle ore 6,45 e a Lesegno Villa alle ore 7. L’arrivo a Sanremo è previsto in mattinata in tempo utile per assistere alla manifestazione che prenderà avvio alle ore 10,30 per concludersi intorno alle ore 13. Il pranzo è libero e il pomeriggio sarà dedicato alla visita del centro storico della città. La partenza per il ritorno è fissata intorno alle ore 18. Il costo è di euro 20,00. Per informazioni /prenotazioni telefonare al cell. 338.8597514.

(Nella foto: la locandina del Carnevale di Lesegno)