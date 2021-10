LESEGNO/ Autunno da gustare tra castagne, vin brulé e visite ai luoghi ricchi di storia

SERGIO RIZZO - Periodo di castagnate in tutta la provincia e anche a Lesegno, in provincia di Cuneo, organizzata dalla locale Pro Loco e dal Circolo Arci di Lesegno, si è svolta nel pomeriggio di domenica 10 ottobre sulla piazzetta antistante la chiesetta campestre di San Nazario in frazione Prata, la tradizionale gran castagnata. Manifestazione che ha incontrato il consenso di oltre un centinaio di convenuti. È stata inoltre l’occasione di poter visitare la chiesetta di San Nazario, una delle più antiche di Lesegno risalente al 1027, dove al suo interno, sono racchiuse una serie di pitture, di notevole valore artistico e culturale.

Oltre alle tradizionali caldarroste, assegnate in abbondanza a tutti, per i più golosi, sono state poi distribuite gratuitamente porzioni di torte, crostate e castagnaccio, confezionate per l’occasione da alcune signore del posto e innaffiate da abbondante vin brülé. Il presidente della Pro Loco di Lesegno Osvaldo Martini ringrazia sentitamente quanti si sono resi disponibili per la realizzazione della manifestazione rivolgendo un ulteriore ringraziamento al parroco di Lesegno, Padre Marco, per la sensibilità e disponibilità dimostrata nel concedere la visita alla cappella di San Nazario.

Sergio Rizzo