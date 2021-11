LESEGNO/ Addio a Ottavio Berretta (71 anni), una vita dedicata alla politica locale

SERGIO RIZZO - È mancato all’affetto dei suoi cari, presso l’ospedale Carle di Cuneo, Ottavio Berretta, 71 anni. Da qualche tempo, per motivi di salute, era ospite presso l’istituto Derossi a Ceva. Persona sempre molto impegnata politicamente, è stato eletto prima consigliere del Comune di Mombasiglio per giungere, sempre come membro di minoranza, nel Consiglio comunale a Mondovì dove rimase parecchi anni. Per diverso tempo è stato prima funzionario all’interno del partito del Pci, diventando poi il responsabile della zona e componente del Comprensorio Monregalese.

Una vita dedicata alla politica che oggi sarebbe impossibile da portare avanti. Seppur colpito da varie patologie, non ha mai smesso di interessarsi delle vicende politiche sia a livello locale che nazionale. Lascia le sorelle Ines con Giovanni e Irene con Bruno insieme ai nipoti, pronipoti, cugini e amici. La salma sarà accolta nel cimitero di Lesegno venerdì 5 alle ore 14,30 partendo dall’ospedale Carle di Cuneo alle ore 13,30.

