Lequio Berria celebra San Lorenzo: 10 giorni di festa tra pantalera, sapori e tradizione

CUNEO CRONACA - Non è una festa costruita attorno a un solo evento. È un intero paese che, per dieci giorni, sceglie di vivere insieme i propri spazi, le proprie tradizioni e la propria identità. Dalle leve alla storica costinata, dalla Fiera di agosto alla pantalera, dagli incontri culturali ai momenti più sentiti della tradizione religiosa, Lequio Berria si prepara a vivere la Festa di San Lorenzo 2026, in programma da venerdì 31 luglio a domenica 9 agosto, organizzata dall'Associazione Volontari "Fascino di Langa" in collaborazione con il Comune di Lequio Berria.

La patronale rappresenta il momento culminante di un'estate che coinvolge tutto il paese. Accanto agli appuntamenti tradizionali trovano spazio, infatti, anche le sfide di pantalera di Serie A, che precedono l'inizio della festa e confermano il profondo legame di Lequio Berria con uno degli sport più rappresentativi dell'Alta Langa. Da qui prende forma un programma capace di unire gastronomia, cultura, musica, sport e iniziative dedicate alle famiglie, offrendo occasioni di incontro per la comunità e per i visitatori.

Ad aprire il calendario sarà, venerdì 31 luglio, la tradizionale serata multileve, appuntamento che viene organizzato ogni cinque anni e che ha già raccolto oltre novanta adesioni. Il giorno successivo tornerà uno degli eventi simbolo della manifestazione, la storica costinata, seguita dalla serata dedicata alla Leva 2008 e Preleva 2009, con dj set e musica dal vivo che richiameranno anche i giovani dei paesi vicini.

La giornata di domenica 2 agosto unirà tradizione e intrattenimento con il mercatino, la Santa Messa, i balli piemontesi degli Ij Danseur dël Pilon, il teatro per bambini e famiglie ispirato a Gianni Rodari, il laboratorio di giocoleria, la raviolata serale e il ballo liscio.

Tra gli appuntamenti più suggestivi dell'edizione 2026 figura l'apericena al chiarore della luna, in programma lunedì 3 agosto, una serata pensata per vivere il centro storico in un'atmosfera conviviale tra piatti della tradizione e musica.

Il giorno successivo sarà dedicato alla Fiera di agosto, che abbinerà esposizione commerciale e macchine agricole, degustazione di prodotti tipici di Langa, attività per bambini e famiglie e la possibilità di conoscere da vicino alcune delle eccellenze del territorio. In serata spazio ai sapori argentini e all'incontro culturale "Mérica! Il diario di bordo", dedicato all'emigrazione piemontese e ai nuovi percorsi migratori.

La cultura continuerà a essere protagonista anche mercoledì 5 agosto, con la presentazione del libro "La vita sempre" della scrittrice Elena Varvello, nell'ambito della rassegna Lequio Legge, seguita dalla tradizionale processione storica con flambeaux verso il Santuario della Madonna della Neve, uno dei momenti più sentiti dalla comunità.

Accanto alla festa patronale tornerà anche la Coppa Italia di Pantalera Serie A, con semifinali e finale ospitate proprio a Lequio Berria, confermando ancora una volta il ruolo del paese come punto di riferimento per questa disciplina. Gli ultimi giorni della manifestazione accompagneranno il pubblico verso il gran finale della patronale. Venerdì 7 agosto uno degli appuntamenti più significativi sarà il concerto "Il pastello soffice incontra il vino di Purpleryta", inserito nella rassegna musicale "Giovanni Francesco Pressenda".

Nella piazzetta antistante la Collezione del Pastello, l'artista Rita Barbero dialogherà con il vino attraverso la sua tecnica pittorica, accompagnata dalle esecuzioni del Quintetto dell'Orchestra Bruni di Cuneo. La serata sarà inoltre impreziosita da un momento istituzionale dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale del paese. Il programma proseguirà con lo stand gastronomico, la Pantalera dei bambini e la passeggiata enogastronomica "Mangia e n'anda", che accompagnerà i partecipanti tra le vie storiche di Lequio Berria alla scoperta dei sapori della tradizione. A chiudere la serata di sabato 8 agosto sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico, mentre domenica 9 agosto, giorno dedicato al patrono San Lorenzo, la Santa Messa solenne e la finale della Coppa Italia di pantalera concluderanno il programma.

“La Festa di San Lorenzo non è soltanto la patronale di Lequio Berria, ma il momento in cui tutto il paese si mette in movimento. Abbiamo costruito un calendario che parte già nei giorni precedenti con gli appuntamenti dedicati alla pantalera e prosegue con un programma capace di unire tradizioni, sport, cultura ed enogastronomia, ma anche teatro e musica come dimostra la serata Scavalcamontagne: un galà di operette. È una manifestazione pensata per coinvolgere tutta la comunità e, allo stesso tempo, accogliere chi sceglierà di trascorrere qualche giornata nel nostro paese”, sottolinea il sindaco Davide Adriano.

Il primo cittadino evidenzia anche il forte coinvolgimento della comunità: “Uno degli aspetti che ci rende più orgogliosi è la partecipazione. La serata inaugurale dedicata alle leve, che organizziamo ogni cinque anni, conta già oltre novanta adesioni ed è il segnale di quanto questa festa riesca ancora a riunire le persone. È proprio questo lo spirito con cui abbiamo costruito l'intero programma: creare occasioni d'incontro attraverso appuntamenti diversi, dallo sport alla gastronomia, dalla cultura alla musica, valorizzando il lavoro dei volontari, dell'associazione Fascino di Langa e di tutte le realtà che contribuiscono alla riuscita della manifestazione. Un ringraziamento per la realizzazione di una patronale così variegata deve appunto andare al presidente dell’associazione Mauro Boffa e a tutte le realtà e persone coinvolte”.