"Leggere va di moda": ad Alba inaugura la 50esima maxi-casetta per il bookcrossing

CUNEO CRONACA - Con la nuova installazione della casetta per il bookcrossing presso il Cortile della Maddalena di Alba, sotto i portici che ospitano l’ingresso della Biblioteca civica “Giovanni Ferrero”, si arricchisce di un nuovo tassello il circuito di “Leggere Ovunque”, il progetto di biblioteca diffusa promosso dal collettivo “Associ&Rete” allo scopo di incrementare l’offerta culturale allargando la presenza delle biblioteche civiche oltre i confini degli spazi dove tradizionalmente esse rendono il proprio servizio.

“La Biblioteca di Alba, centro rete del Sistema bibliotecario delle Langhe, che comprende 39 Comuni e 4 associazioni, sostenuto dalla Regione Piemonte, collabora da anni con le biblioteche del territorio, incentivandone i servizi di base e favorendone lo sviluppo – dichiara l’assessore alla Cultura della Città di Alba, Carlotta Boffa –. La partnership con il progetto ‘Leggere Ovunque’ nasce nell’ottica di una più capillare attività di promozione della lettura, attraverso l’organizzazione di nuove attività culturali e lo stimolo alla collaborazione tra operatori del settore. In quest’ottica è stata organizzata la giornata dell’11 febbraio, che si concluderà con l’inaugurazione di una nuova casetta per il bookcrossing, alle 18.30, che verrà collocata accanto all’ingresso della Biblioteca”.

“L’idea del nostro collettivo è quella di una biblioteca che apra a spazi di pensiero e di confronto; che sappia interloquire con altri servizi e con la comunità locale, attivando una cura reciproca; che sostenga gli operatori nel connettere le storie dei libri e quelle delle persone; che dia freschezza e vigore alla promozione della cultura, sia quella esistente sia quella che si sta creando dal fermento nei vari contesti territoriali – commenta Anna Rovera, presidente di Associ&Rete –. Non si tratta di un'utopia, ma di un cammino già battuto da esperienze, tentativi, esplorazioni che caratterizzano l'evoluzione di molte biblioteche in diverse realtà territoriali, un percorso intrapreso in piena pandemia nel 2020 che ha saputo dare avvio in questi anni a tantissime collaborazioni, mettendo in rete tantissime realtà. Le casette installate sono attualmente 44, più altre 5 già distribuite: quella di Alba – in formato ‘maxi’ visto il bacino d’utenza della città –è la numero cinquanta”.

Sabato 11 febbraio, dalle 14.00 alle 18.30, presso la Sala Riolfo, all’interno del Cortile della Maddalena di Alba (con ingresso da via Vittorio Emanuele n. 19), Associ&Rete, in collaborazione con la Biblioteca civica “G. Ferrero” di Alba, ha organizzato l'annuale giornata formativa prevista nel quadro del progetto “Leggere Ovunque”, rivolta gratuitamente a tutti i partner della rete della Biblioteca diffusa e a nuovi potenziali soggetti interessati.

La giornata formativa è stata pensata per essere un'occasione di apprendere buone pratiche e strumenti per consolidare il funzionamento della Biblioteca diffusa e sostenere l’intreccio di relazioni proficue che aiutino la rete a essere sempre più propositiva e innovativa. L'attività si strutturerà in una plenaria, con annessa tavola rotonda, durante la quale verranno presentate – dai diretti protagonisti e promotori – alcune buone pratiche realmente esistenti, innovative, proposte perché replicabili, declinabili e interpretabili sui diversi territori, ciascuno secondo le proprie possibilità. L'idea è di poter alimentare una ideale “cassetta degli attrezzi” utile a ciascun territorio per progettare eventi, momenti, attività interessanti e appetibili sul tema della cultura e della lettura.

A seguire verranno proposti tavoli di lavoro organizzati per piccoli gruppi, guidati da mediatori esperti, allo scopo di diffondere la cultura della progettazione in rete e stimolare il ripensamento delle attività di coinvolgimento della collettività. La formazione si rivolge primariamente a bibliotecari, personale amministrativo, persone coinvolte direttamente nella gestione pratica delle casette dei libri, ma sono benvenuti anche cittadini, insegnanti, appassionati di lettura o associazioni incuriositi dall’aspetto della promozione della lettura e della creazione di attività per la Biblioteca, ma anche referenti delle locali Pro Loco che potrebbero rappresentare dei soggetti importanti con i quali fare rete.

La Biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba è aperta dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30, oltre che – dal martedì al venerdì – anche in orario pomeridiano dalle 14 alle 18. L’accesso e la consultazione sono liberi, mentre la tessera (che ha un costo annuale di 3 euro) è obbligatoria esclusivamente per il prestito, dando accesso inoltre al servizio si prestiti on line sulla piattaforma nazionale MLOL (Media library on line), con la possibilità di consultare e-book, periodici e audiolibri.

Al 31 dicembre 2022, i volumi posseduti dalla Biblioteca risultano 112.031, con 1.731 utenti attivi (che hanno cioè preso in prestito almeno un libro nel corso dell’anno), per un totale di 17.429 prestiti complessivi. Il dato, incoraggiante, relativo al pubblico più giovane, nella fascia dai 0-6 anni, vede 185 utenti attivi e 1.547 prestiti.

Numeri in grande crescita, dopo i due anni di pandemia che hanno visto crollare l’affluenza fisica negli spazi della Biblioteca (mitigata dal boom di accessi online), per un graduale ritorno alla normalità pre-Covid: la frequentazione, oggi, vede un pubblico variegato, con una maggior presenza di pensionati durante il mattino e un grande afflusso di studenti al pomeriggio.

Tra i tanti progetti portati avanti, oltre al consolidato “Nati per Leggere” – con iniziative organizzate in collaborazione con i Comitati di quartiere cittadini e le associazioni che lavorano sul territorio, con l’idea di portare la Biblioteca fuori dai suoi consueti spazi, raggiungendo pubblici diversi –, da segnalare, tra gli ultimi progetti messi in pista, il laboratorio artistico “Immagina, sperimenta, crea”, rivolto ai bambini dai 5 agli 11 anni, e le attività per il “Carnevale in biblioteca”, in fase di preparazione.