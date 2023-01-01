Lega Cuneo: "Da Pian del Re rilanciamo il nostro impegno politico per l'autunno"

CUNEO CRONACA - Si è tenuto a Pian del Re, in Alta Valle Po, l'annuale ritrovo della Lega alle pendici del Monviso.

"Come ogni anno il Monviso rappresenta per noi un momento per fare il punto sulle battaglie del prossimo autunno - ha commentato il Segretario Provinciale, il Senatore Giorgio Maria Bergesio - . Come Lega, in questo ultimo anno di Governo abbiamo portato tanti risultati per la nostra Provincia, partendo dall'apertura del Colle di Tenda, al completamento dei lavori dell'autostrada Asti-Cuneo, fino ad arrivare al finanziamento della tangenziale di Mondovì e della variante di Demonte. A livello territoriale siamo stati inoltre impegnati nell'amministrazione di numerosi Comuni della Granda e proprio da Pian del Re vogliamo rilanciare il nostro impegno in vista delle prossime elezioni provinciali delle quali saremo sicuramente protagonisti".

"Un ringraziamento va a tutti i militanti che hanno collaborato nell'organizzazione dell'evento - ha proseguito il Vicesegretario regionale Paolo Demarchi -. Come Lega siamo costantemente presenti sul territorio e invitiamo a contattarci chi fosse interessato a partecipare alla prossima trasferta che organizzeremo per Pontida domenica 21 settembre". Tanti i politici che hanno partecipato all'iniziativa, che ha avuto due ospiti di eccezione: l'onorevole Riccardo Molinari e il Ministro Roberto Calderoli.

"Come ogni anno ci teniamo a riproporre questo ritrovo che rappresenta per noi l'emblema di tante battaglie che ci hanno portato ad ottenere con questo Governo l'autonomia differenziata - ha commentato il Segretario regionale, l'Onorevole Riccardo Molinari -. Un punto del programma su cui continuiamo a lavorare attraverso la definizione dei lep e che intendiamo portare a compimento entro la fine della legislatura. Un grazie va a tutta la Lega cuneese che si adopera sul territorio e che ogni anno ripropone questo ritrovo alle sorgenti del Po".



"Ritornare a Pian del Re - ha continuato il Ministro Roberto Calderoli - ripropone in me tanti ricordi di quella che è la storia ormai quarantennale della Lega. Dai ritrovi oceanici del 1996 e dai numerosi risultati raggiunti, passando anche attraverso sconfitte, che non hanno però fatto venire meno in noi la determinazione nel perseguire i nostri obiettivi. Il percorso dell'autonomia non è stato finora semplice e ci vedrà ancora impegnati nei prossimi mesi, così come la ridefinizione degli statuti speciali di regioni quali Trentino Alto Adige, Sicilia e Friuli Venezia Giulia, ma ciò che non ci mancherà mai è la voglia di far evolvere uno Stato ancora troppo centralista. Da qui quindi vogliamo ulteriormente rilanciare la nostra attività politica in vista del prossimo autunno".



Per informazioni e prenotazioni per la trasferta di Pontida del 21 settembre è possibile contattare il numero 3489211671 (Paolo).