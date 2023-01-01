Meteo Radio Stereo 5 Euroregion Facebook Twitter Youtube Linkedin

Le torri medievali di Alba si tingono di verde per la Giornata mondiale della salute mentale

ALBA

Foto
Condividi FB

CUNEO CRONACA - Le torri medievali di piazza Risorgimento ad Alba si illuminano di verde venerdì 10 ottobre.

L’iniziativa della città di Alba è volta ad aderire alla campagna internazionale istituita dalla Worl Federation for Mental Health e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per richiamare l’attenzione dei governi, comunità e cittadini sull’importanza della salute mentale come parte essenziale della salute pubblica.

In aggiunta, il 10 ottobre, saranno aperti alla cittadinanza i Centri di salute mentale di Alba e Bra, dalle ore 9 alle ore 13, e verrà messo a disposizione un punto informativo di presidio ospedaliero all’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno.

 

 
 

 

VIDEO