Le torri medievali di Alba si tingono di verde per la Giornata mondiale della salute mentale

CUNEO CRONACA - Le torri medievali di piazza Risorgimento ad Alba si illuminano di verde venerdì 10 ottobre.

L’iniziativa della città di Alba è volta ad aderire alla campagna internazionale istituita dalla Worl Federation for Mental Health e sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per richiamare l’attenzione dei governi, comunità e cittadini sull’importanza della salute mentale come parte essenziale della salute pubblica.

In aggiunta, il 10 ottobre, saranno aperti alla cittadinanza i Centri di salute mentale di Alba e Bra, dalle ore 9 alle ore 13, e verrà messo a disposizione un punto informativo di presidio ospedaliero all’Ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno.