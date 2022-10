Le opere di Gastini, maestro d'arte povera, a Palazzo Banca d'Alba fino al 20 novembre

CUNEO CRONACA - “Immersioni nella pittura” è il titolo della mostra che da domenica 9 ottobre a Palazzo Banca d’Alba proporrà una selezione di opere di Marco Gastini, nome storico della pittura italiana, maestro dell’arte povera. Il curatore della mostra, Bruno Corà: "Questa mostra di Marco Gastini ad Alba è emblematica del suo respiro immaginativo, della ricchezza di modi espressivi e del suo amore per i luoghi di questi territori. Egli, come i grandi scrittori nati nelle Langhe, ha celebrato con forme, materie e colori l'essenza di un paesaggio non solo naturalistico ma di lavoro, pensiero e poesia".

Banca d’Alba, con questa mostra prestigiosa, conferma il proprio impegno nella promozione di attività socio-culturali sul territorio, riconoscendone l’apporto significativo al suo sviluppo e al sostegno dell’inclusività. Il presidente di Banca d’Alba, Tino Cornaglia: “L’arte di Marco Gastini a Palazzo Banca d’Alba rappresenta un punto di riferimento sin dall’inaugurazione della sede nel 2011 e siamo oggi orgogliosi di poter ospitare questa esposizione, impreziosita dalla competenza artistica del curatore Bruno Corà. In un momento dell’anno così importante per Alba, quale la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, ci auguriamo che “Immersioni nella pittura” venga apprezzata sia dai turisti che dai nostri conterranei e dai ragazzi delle scuole locali”.

La mostra sarà aperta tutti i fine settimana dal 9 ottobre al 20 novembre, e nei giornali feriali le scuole locali di ogni ordine e grado potranno beneficiare di visite guidate gratuite su prenotazione. L’inaugurazione si terrà sabato 8 ottobre alle ore 17,30.

Marco Gastini “Immersioni nella pittura”

9 ottobre 2022 – 20 novembre 2022

Palazzo Banca d’Alba - Via Cavour 4, 12051 Alba (CN)

Ingresso gratuito

Venerdì 14:30-18:30

Sabato - Domenica 10:30-13:30 e 14:30-18:30