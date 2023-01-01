"Le Oasi della Salute" fanno tappa ad Alba, Cuneo e Savigliano con una giornata dedicata al cuore

CUNEO CRONACA - Domenica 17 maggio in 15 nelle piazze piemontesi arrivano “Le Oasi della Salute”, una giornata di screening cardiovascolare aperta a tutti e completamente gratuita. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte e vede la firma come Responsabile scientifico del Dott. Federico Nardi, Direttore della Cardiologia dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato e Direttore del Dipartimento Medico ASL Alessandria.

Le città coinvolte sono Torino, con due tappe, Carmagnola, Cirié, Rivoli, Alessandria, Casale Monferrato, Asti, Biella, Cuneo, Alba, Savigliano, Novara, Vercelli e Verbania. L’appuntamento per Cuneo è in piazza Seminario (mercato coperto), per Savigliano in piazza della Misericordia (Crosà Neira) dalle 9.30 alle 17, per Alba nel Cortile della Maddalena, in via Vittorio Emanuele II 19, dalle 9.30 alle 17. Sarà una giornata no-stop dedicata a check up cardiovascolari gratuiti e senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili, accompagnati da attività pratiche per la promozione della salute, con particolare attenzione all’alimentazione e al movimento.

Una macchina organizzativa enorme che sta mettendo in rete gli Enti locali e tutte le ASL piemontesi, coordinata da Contatto Events, capofila del progetto, per offrire una giornata no-stop di check up cardiovascolari completi e gratuiti. E poi lezioni sportive, conferenze con medici ed esperti, giochi e laboratori per i più piccoli per promuovere una cultura del benessere, della prevenzione e della cura di sé.

Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo, afferma: “Siamo molto contenti di ospitare a Cuneo le Oasi della Salute e ringraziamo fin da ora gli operatori che saranno disponibili ad accogliere i cittadini per sottoporsi ad alcuni esami legati alla prevenzione cardiovascolare. La prevenzione è fondamentale nel garantire una qualità di vita migliore e quindi un minore impatto sanitario ed economico. In un tempo in cui la sanità pubblica sembra arrancare tra liste d’attesa e competitività del settore privato, l’esperienza delle Oasi della Salute ci fa sperimentare quanto la sanità pubblica sia preziosa e quanto sia indispensabile vigilare perché resti tale”.

Antonello Portera, sindaco di Savigliano: “È motivo di grande soddisfazione per Savigliano essere tra le città ospitanti “Le oasi della salute”, lodevole progetto di prevenzione. In un giorno in cui in città vi sarà già grande fermento per un altro evento, Quintessenza, le persone potranno unire al turismo, al relax e allo shopping anche la possibilità di ricevere uno screening cardiovascolare gratuito. Un bel progetto che dimostra quanto la Sanità possa essere concretamente vicina ai cittadini andando loro incontro, nel vero senso della parola”.

"Siamo lieti che Alba sia tra le città protagoniste delle Oasi della Salute e ringrazio gli organizzatori di questa iniziativa di grande valore che porta la prevenzione direttamente tra i cittadini - ha dichiarato Alberto Gatto, sindaco della Città di Alba -. La possibilità di accedere gratuitamente a screening cardiovascolari e consulenze qualificate rappresenta un’opportunità concreta per prendersi cura della propria salute e per diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza dei corretti stili di vita. Questa giornata dimostra quanto sia fondamentale fare rete tra istituzioni, sistema sanitario e territorio per promuovere il benessere della comunità. Invitiamo tutti gli albesi a partecipare numerosi a questa importante occasione di prevenzione e informazione, che unisce salute, educazione e attenzione alla persona".

Franco Ripa, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo: “La prevenzione, primaria e secondaria, sono pilastri fondamentali della salute pubblica, essenziali per ridurre l’incidenza delle malattie e la prognosi. Un evento, come quello calendarizzato in molte città del Piemonte il prossimo 17 maggio, rappresenta un richiamo importante perché tutti pongano la massima attenzione nella cura degli stili di vita e nell’adesione agli screening che consentire di intercettare precocemente la malattia e trattarla con maggior successo. Un grazie a tutta la squadra dei professionisti: Cardiologia, Cardiochirurgia, Chirurgia vascolare, Dietetica e Nutrizione clinica, Farmacia oltre al Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche che, anche in questa importante occasione, metteranno le loro professionalità a servizio dei cittadini. Grazie anche al comune di Cuneo, alla sindaca e all’amministrazione, per la concessione di una sede idonea per l’organizzazione dell’evento, agli operatori e ai volontari coinvolti che collaboreranno ad un ordinato svolgimento del percorso”.

Giuseppe Guerra, direttore generale dell’Asl CN1: “Contribuire a mantenere alto il livello di attenzione dei cittadini sulla prevenzione è un impegno in cui crediamo, in quanto costituisce un investimento sul presente e sul futuro della Sanità. L’educazione a stili di vita corretti, all’adesione terapeutica e alle campagne di screening rappresentano una priorità per investire, sia sul miglioramento della qualità della vita sia sul contenimento dei costi del sistema sanitario. Desidero ringraziare in particolare medici, infermieri e oss e il personale amministrativo della Cardiologia e della Neurologia dell’ospedale di Savigliano, della Diabetologia ed Endocrinologia (dipartimento Medico Specialistico) e della Farmacia ospedaliera che il 17 maggio metteranno volontariamente le loro professionalità al servizio dei cittadini, nell’ambito di una straordinaria e coinvolgente iniziativa della Regione Piemonte nel campo della prevenzione. Grazie anche al comune di Savigliano che ci ospita e che, con operatori e volontari della Protezione civile, garantirà la funzionalità dei percorsi dal punto di vista logistico".

Sottolinea Paola Malvasio, Direttore Generale dell’ASL CN2: "L’ASL CN2 aderisce a “Le Oasi della Salute”, iniziativa nata per promuovere la prevenzione cardiovascolare e i corretti stili di vita, in modo gratuito e facilmente accessibile alla cittadinanza in contesti di prossimità. La tappa di Alba rappresenta un’importante opportunità di contatto sul territorio, durante la quale medici e professionisti sanitari possono essere ancor più vicini all’utenza, mettendo a disposizione competenze e servizi. Come azienda sanitaria, siamo orgogliosi di partecipare a un progetto che coinvolge all’unisono tutte le ASL piemontesi, contribuendo a rafforzare un modello di sanità pubblica sempre più integrata e orientata alla promozione della salute. Fare sistema è fondamentale per rispondere ai bisogni di salute della comunità. Iniziative come questa valorizzano il ruolo della sanità territoriale e la sua vicinanza alle persone".

Per tutte le info sugli screening e sulle attività sportive: www.leoasidellasalute.it.