Le nuove frontiere della meccanizzazione agricola al Mag 2025: le aziende premiate

CUNEO CRONACA - Dieci i riconoscimenti conferiti quest’anno nell’ambito del Concorso Novità Tecniche 2025 della 41esima edizione del “MAG – The Farmer Fair”. Sono stati assegnati a 8 diversi costruttori di macchine agricole individuati dalla commissione tecnica del Concorso, divenuto ormai il tradizionale appuntamento di lancio della Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola, un’iniziativa per scoprire anche le prime novità che riguardano l’evento. La cerimonia di premiazione si è tenuta a Savigliano ieri – mercoledì 19 febbraio, ndr – al Teatro Milanollo, in una serata organizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano e durante la quale sono stati consegnati riconoscimenti per 5 Novità e 5 Menzioni. A farla da padrone è stata anche quest’anno la provincia di Cuneo, con 5 aziende premiate: Abbà Snc di Centallo, Olimac Srl di Margarita, Rocca Albino di Carrù. Doppio riconoscimento per Barale Stefano Srl di Fossano e Borio Srl di Alba. Sono andati fuori provincia altri 3 riconoscimenti, assegnati a Dragone Srl – Black Shire Srl di Castagnole delle Lanze (Asti), Seppi M. Spa di Mezzolombardo (Trento) e Tdm Total Dairy Management di San Paolo (Brescia). Tutte le imprese vincitrici metteranno in mostra le rispettive innovazioni nel corso dell’intera durata del “MAG – The Farmer Fair” che si svolgerà da giovedì 13 a domenica 16 marzo 2025 presso l’Area Fieristica di Borgo Marene a Savigliano. Per avere aggiornamenti e maggiori informazioni sul Concorso e sulla fiera è possibile consultare il sito Internet www.fierameccanizzazioneagricola.it.

La Abbà Snc di Centallo (Cuneo) ha avuto la Menzione Tecnica per la “Barra idraulica per trattamento mirato dei polloni”. La Menzione Tecnica è stata assegnata per l’adozione di tecnologie avanzate per il rilevamento automatico delle zone di irrorazione, applicate a macchine innovative per il trattamento dei polloni. Questo approccio consente di ottimizzare l’efficienza operativa, garantendo una distribuzione mirata e riducendo significativamente l’impiego di prodotti chimici, con benefici per l’ambiente.

La Barale Stefano Srl di Fossano (Cuneo) ha ottenuto una doppia Menzione Tecnica. Una per la “Vendemmiatrice trainata Volentieri – Pellenc 8050” conferita per l’integrazione di un’ampia gamma di tecnologie avanzate applicate alla macchina presentata. In particolare, il posizionamento delle ruote ed il sofisticato software di gestione permettono rispettivamente di migliorare la stabilità complessiva e di monitorare e controllare in tempo reale numerosi parametri operativi. La seconda Menzione Tecnica è stata assegnata per la “Trattrice elettrica Fendt E107V”,attribuita per l’importante ampliamento delle destinazioni d’uso di trattrici specialistiche a trazione completamente elettrica. Questi mezzi, tradizionalmente limitati ad applicazioni leggere, ora si distinguono per una maggiore versatilità, aprendo nuove possibilità operative pur mantenendo un approccio sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

La Borio Srl di Alba (Cuneo) ha ritirato una Novità Tecnica e una Menzione Tecnica. Ha ottenuto il premio Novità Tecnica per la “Diradatrice Newton per frutti”.La Novità Tecnica consiste in un sistema innovativo che permette il diradamento dei frutti durante la fase di ingrossamento. Questo risultato viene ottenuto attraverso un meccanismo che distacca i frutti in modo preciso ed efficace, effettuando l’operazione durante un rapido passaggio all’interno del filare, garantendo così efficienza e risparmio di tempo. L’azienda ha anche ricevuto la Menzione Tecnica per la “Protezione vigneto e frutteto tramite stimolazione UV-C”. La Menzione Tecnica è stata conferita a una macchina innovativa per il trattamento della vite tramite raggi UV. Questo sistema avanzato sfrutta l’energia dei raggi ultravioletti per migliorare la salute delle piante e prevenire malattie, offrendo un’alternativa ecologica e altamente efficace ai metodi di trattamento tradizionali.

Alla Dragone Srl – Black Shire Srl di Castagnole delle Lanze (Asti) è andato il riconoscimento Novità Tecnica per il “CR-E 16-2 + RC 3075”.La Novità Tecnica è stata assegnata per l’applicazione completamente innovativa di tecnologie di guida autonoma e di alimentazione elettrica alle macchine operatrici nel settore vitivinicolo. Questa soluzione rappresenta un passo avanti significativo, combinando sostenibilità ed efficienza per rispondere alle esigenze di precisione e rispetto ambientale nelle operazioni agricole in ambiente viticolo.

Alla Olimac Srl di Margarita (Cuneo) è andato il premio Novità Tecnica per la “Testata mais Drago GT con andanatore”.La Novità Tecnica consiste in un sistema innovativo di andanatura del prodotto di scarto generato dal lavoro della testata. Questa soluzione elimina la necessità di un passaggio aggiuntivo con ranghinatore, riducendo così significativamente il consumo energetico. Inoltre, migliora la qualità del prodotto, limitando il numero di lavorazioni.

La Rocca Albino di Carrù (Cuneo) ha ricevuto il riconoscimento Novità Tecnica per l’“Autolivellante per quad”. La Novità Tecnica è stata assegnata per l’introduzione di un sistema innovativo che rende autolivellanti le sospensioni di un quad. Grazie all’utilizzo di cuscinetti pneumatici, che sostituiscono le molle tradizionali, è possibile regolare l’altezza delle sospensioni in modo indipendente, garantendo un assetto ottimale anche in presenza di pendenze, migliorando stabilità e sicurezza.

La Seppi M. Spa di Mezzolombardo (Trento) si è aggiudicata la Menzione Tecnica per il “Microforst Pto – Trincia forestale per trattori con 30-60 Cv”. La Menzione Tecnica è stata attribuita a una trinciatrice forestale di dimensioni ridotte, progettata per operare efficacemente con trattori di ridotta potenza. Questa soluzione consente di estendere le operazioni di trinciatura forestale a mezzi meno potenti, mantenendo elevate prestazioni e facilitando l’accesso a terreni difficili o spazi incolti particolarmente ristretti.

La Tdm Total Dairy Management di San Paolo (Brescia) si è aggiudicata la Novità Tecnica per il “Sistema di mungitura automatico su sala parallela Tdm Afimilk Synergy”. La Novità Tecnica è stata assegnata per un sistema di mungitura innovativo che consente di mungere contemporaneamente 6 o 7 capi in sale di dimensioni minime di 18 x 18 metri. Questo sistema, progettato per ottimizzare lo spazio, non richiede modifiche alla parte muraria della sala mungitura, offrendo un’installazione semplice e veloce senza compromettere l’efficienza operativa.