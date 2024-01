Le motivazioni dietro le 15 vittorie di fila dell'Aston Villa in Premiere League

Qualcuno di non particolarmente appassionato di calcio ha mai sentito parlare dell’Aston Villa prima del 2023? La risposta è probabilmente no e le motivazioni sono anche piuttosto semplici da comprendere: pur navigando con una certa costanza in Premier League, il più importante campionato inglese al mondo, l’Aston Villa non ha grande trofei da poter sventolare.

Non è sempre stato così, sia chiaro: durante i primissimi anni della competizione nazionale (fine 800 inizio 900 per intenderc), l’Aston Villa vinceva molto sia il campionato inglese che la coppa d’inghilterra e anche durante gli anni settanta è riuscita a riportarsi qualche trofeo di coppa di Lega. Da lì in poi, però, il silenzio.

Il lavoro di Unai Emery, però, sta cambiando le carte in tavola regalando anche parecchie sorprese agli appassionati di scommesse sportive che vedono le quote diventare veramente interessanti per una squadra spesso ignorata.

Quanto conta l’allenatore? Molto.

Secondo gli esperti e gli analisti ciò che sta veramente facendo la differenza è senza dubbio l’allenatore, ovvero Unai Emery.

In precedenza al lavoro con Siviglia e Villareal, lo spagnolo nel corso di circa dieci mesi ha ribaltato completamente la situazione dei “Villains” portandoli dalla decima posizione alla terza della classifica, con in mezzo anche un calciomercato molto interessante che ha permesso gli acquisti di giocatori come Pau Torres e Youri Tielemans, ad oggi oggettivamente perfetti nel ruolo in cui sono stati posizionati.

Nel corso di questi dieci mesi, tra le altre cose, L’Aston Villa, una “squadrina” della Premier League inglese, è riuscita a risultare imbattibile per oltre 15 partite: un record che condivide con poche altre squadre, tutte guidate da nomi importanti come Ferguson, Mancini, Klopp o Guardiola. In queste quindici vittorie consecutive, inoltre, l’Aston Villa è riuscito a incassare solamente 5 gol, il tutto grazie a una difesa di primissimo livello.

Non solo allenatori ma anche giocatori

Chiaramente un allenatore non fa altro che indirizzare il talento dei suoi giocatori, a prescindere dalla qualità del calciomercato, l’Aston Villa con questi risultati sta dimostrando di avere degli attributi niente male. Da una parte abbiamo infatti una difesa molto solida, dall’altra un reparto offensivo versatile, veloce e in grado di eseguire delle transizioni verso l’attacco incredibilmente efficaci, attraverso delle giocate studiate a tavolino per mettere in crisi le difese avversario.

Il bagaglio tattico che i giocatori dell’Aston Villa utilizzano per sconfiggere i propri avversari viene continuamente nutrito da Emery e dal suo team. Secondo le indiscrezioni dei tabloid inglesi, l’allenatore spagnolo visiona repliche delle vecchie partite della squadra che deve affrontare anche durante il tapis roulant mattutino: non qualcosa che sentiamo spesso dire in giro.

I risultati si vedono e continuano a tracciare una traiettoria parabolica di cui ancora non si vede la fine: l’Aston Villa sta ascendendo ai ranghi alti della Premiere League e potrebbe competere addirittura per la coppa secondo gli allenatori delle altre squadre, il tutto con risorse economiche distanti dai grandi nomi. Gli appassionati di scommesse calcio nel corso del resto della stagione 2023/2024 avranno un nuovo nome da tenere sott’occhio quando parliamo di partite di Premier League: nel corso dei prossimi anni le cose potrebbe diventare ancora più interessanti.