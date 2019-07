Le incantevoli melodie dei grandi compositori a Santo Stefano Roero e ad Alba

Prosegue la rassegna "Suoni dalle colline di Langhe e Roero" dell'Alba Music Festival che porta quotidianamente (fino al 4 agosto) la musica classica di alto livello nei luoghi più affascinanti delle colline Unesco di Langhe e Roero. I prossimi appuntamenti di giovedì 11 e venerdì 12 luglio porteranno le melodie di grandi compositori a Santo Stefano Roero e ad Alba, in provincia di Cuneo.

Giovedì 11 luglio, a partire dalle 21, presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria del Podio, "Viaggio intorno al mondo" in un concerto per saxofono e chitarra alla scoperta di tradizioni musicali diverse tra loro ma ugualmente affascinanti: dalle danze popolari rumene di Bela Bartok ai valzer di Dmitrij Sostakovic, passando per le note del "nostro" maestro Ennio Morricone. Suonano Jacopo Taddei al saxofono e Roberto Porroni alla chitarra. Venerdì 12, a partire dalle 21, la chiesa di San Giuseppe ad Alba sarà invece teatro delle "Grandi Sonate" di Mozart, Debussy e Grieg, magistralmente interpretate da due assi italiani di violino e pianoforte, Silvano Minella e Flavia Brunetto .

A fare da palcoscenico ai concerti di "Suoni dalle colline di Langhe e Roero" saranno alcuni dei luoghi più suggestivi e affascinanti delle colline patrimonio Unesco di Langhe & Roero, piccoli gioielli spesso poco conosciuti anche dai piemontesi stessi: dalle piazze e i castelli dei piccoli borghi arrampicati sui tanti colli presenti sul territorio, con una vista mozzafiato, ai palazzi signorili e le ville, dalle chiese barocche fino alle cantine storiche dove si producono vini conosciuti in tutto il mondo e nel cuore dei boschi che si sviluppano nella zona.

L'obiettivo che si pone il festival è quello di portare la musica classica di alto livello tra la gente, per farla conoscere in un modo più informale e leggero, e nello stesso tempo, promuovere le eccellenze paesaggistiche, artistiche, culturali ed enogastronomiche di questo incantevole angolo di Piemonte, che si presta benissimo a fare da palcoscenico naturale e architettonico.