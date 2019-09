Le mantelle gialle e blu della Confraternita della Salsiccia posano per i visitatori di "Cheese" a Bra

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - "Cheeseando" tra folla un po' disordinata che procede a zig zag, attratta da un mondo variegato di forme di formaggi, mi imbatto in un nutrito corteo con caratteristiche mantelle gialle e blu: li riconosco, sono gli amici della Confraternita della Salsiccia di Bra.



“E' un bello stacco di colore l'abbinamento delle mantelle, commento con Giacomo Berrino, che ne è presidente: “Fiorella, sapevo che ne avresti apprezzato i colori sgargianti, che rappresentano il giallo del Piemonte, e il blu delle divise dei militari dell'epoca: l'esercito di Re Carlo Alberto di Savoia. A Bra mancava una Confraternita enogostranomica: non avemmo dubbi, la prescelta doveva essere la regina delle specialità: la Salsiccia di Bra. Così, nel luglio del 2016, con l'amico Livio Bramardi, insieme veterani della Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa di Cortemilia, e dell'Associazione Culturale Arvangia di Monforte d'Alba, la fondammo con l'aiuto di Fabio Bailo, che da subito caldeggiò il progetto".



“Perché così speciale?” “E' l'unica salsiccia prodotta con carni di vitello, per concessione di Re Carlo di Casa Savoia, volta a non danneggiare la forte comunità ebraica della vicina Chersasco, che per motivi religiosi non poteva consumare carne di maiale.”

“Come viene prodotta?” “In seguito i macellai braidesi per evitarne l'inrancidimento, hanno aggiunto circa 20-30% di pancetta di maiale, alla carne magra di vitello macinata finemente, con aggiunta di condimento e poi insaccata nel budello naturale. Si consuma prevalentemente cruda e per il suo particolare sapore, la si utilizza in molti piatti, perchè ben si sposa con altre specialità braidesi e non.”

Saluto gli amici mentre posano per fotografie su richiesta dei visitatori, sono molto richiesti, così coreografici e disponibili al dialogo.

Cheese è anche questo: socializzare e scambiarsi informazioni sul formaggio.



Fiorella Avalle Nemolis