Le farfalle del Parco del Monviso, 94 specie tutte da scoprire sabato con un "bioblitz"

CUNEO CRONACA - Sabato 26 luglio è in programma “Le farfalle del Parco del Monviso”, una facile escursione con ricerca e riconoscimento dei lepidotteri presenti tra Pian della Regina e Pian del Re, nel territorio di Crissolo. La proposta è aperta alla partecipazione di tutti e costituisce un esempio di “bioblitz”, ovvero un momento in cui escursionisti e persone non specializzate in monitoraggi scientifici si avvicinano a queste attività secondo lo spirito della “citizen science” e con l’accompagnamento di uno o più ricercatori competenti, con funzione di guida.

Sulla Terra otto specie animali su dieci sono insetti: si tratta del gruppo faunistico più diffuso e rappresentato sul nostro pianeta. Nel territorio delle aree protette del Parco naturale del Monviso ad oggi sono state censite 94 specie di farfalle: un numero molto elevato, che testimonia dell’alto grado di biodiversità del territorio.



L’attività è organizzata dalla società cooperativa Itur, responsabile del programma escursionistico e delle attività di educazione ambientale promossi dal Parco del Monviso: il ritrovo è fissato alle ore 9.30 al Pian della Regina, da dove inizierà la camminata verso il Pian del Re, su una distanza di 2,5 chilometri con dislivello positivo complessivo di circa 320m. Giunti a destinazione, i partecipanti potranno camminare liberamente nei pressi della torbiera e delle sorgenti del Po, cercando di individuare il maggior numero di lepidotteri e imparando le tecniche base per il loro monitoraggio.

A tutti verrà consegnata una copia della guida di campo per l’identificazione delle farfalle del Parco naturale del Monviso, realizzata seguendo l’European Butterfly Monitoring Scheme e che può essere inoltre scaricata liberamente dal sito internet del Parco del Monviso cliccando QUI. Si suggerisce di essere dotati di macchina fotografica e binocolo; è inoltre consigliato scaricare sul proprio telefono cellulare l’applicazione gratuita iNaturalist, sulla quale potranno essere caricati gli avvistamenti. Il rientro al Pian della Regina è previsto per le ore 13.



Sono disponibili 20 posti e la partecipazione è gratuita: è necessario prenotare dal sito www.parcomonviso.eu entro le ore 12 del giorno precedente. Si raccomanda di indossare calzature e abbigliamento adatti alla camminata e alla stagione, con particolare riferimento a protezioni nei confronti dei raggi solari; è consigliato avere con sé acqua e uno spuntino. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica monviso@itur.it. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’organizzazione si riserva di annullare l’escursione, dandone tempestiva comunicazione agli iscritti.