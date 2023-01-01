"Le erbe di Bellino": escursione guidata tra il verde spontaneo dell'Alta Valle Varaita

CUNEO CRONACA - Sabato 13 giugno il Parco del Monviso propone “Le erbe di Bellino”, un’escursione guidata dedicata alla scoperta delle erbe spontanee che crescono nel vallone di Bellino, uno degli ambienti più suggestivi e meglio conservati della valle Varaita. L’attività, rivolta a un pubblico adulto, si sviluppa lungo un percorso di facile percorrenza; durante la camminata si approfondiscono temi come il riconoscimento delle principali specie vegetali locali, i loro utilizzi tradizionali in ambito curativo e alimentare e le caratteristiche ambientali del territorio che le ospita.

L’accompagnamento è affidato a Ennio Belzuino, esperto di fitoalimurgia, guida escursionistica ambientale ed eco-attore della Riserva della Biosfera MaB UNESCO del Monviso, appassionato divulgatore delle peculiarità botaniche e profondo conoscitore del rapporto che, nel corso dei secoli, le comunità alpine hanno sviluppato con le risorse offerte dalla montagna. Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 nella borgata Sant’Anna di Bellino, ultimo agglomerato di abitazioni alla testata dell’omonimo vallone: è presente un’area di parcheggio nelle immediate vicinanze del luogo di ritrovo; l’escursione si conclude alle ore 13. Sono disponibili 20 posti ed è necessario prenotare dal sito www.parcomonviso.eu entro le ore 12 del giorno precedente. L’uscita è organizzata dalla società cooperativa Itur, responsabile delle attività di educazione naturalistica e del programma escursionistico promossi dal Parco del Monviso. Per ulteriori informazioni, anche in merito alla possibilità di pranzare a seguito dell’escursione, si contatti l’organizzazione all’indirizzo monviso@itur.it oppure al numero 333.9934666.

Il vallone di Bellino offre un contesto particolarmente favorevole all’osservazione della flora spontanea alpina. A poca distanza dal luogo di ritrovo si aprono ampi scorci sul circo di montagne che supera i 3.000 metri di quota e delimita il confine con la Francia, sul vallone di Traversagn e sulla caratteristica Rocca Senghi, imponente formazione rocciosa che domina il versante settentrionale della valle e che è al centro di una nota leggenda popolare legata alla sua presunta origine. Più in generale, la valle Varaita è uno dei territori più interessanti dell’arco alpino occidentale per la presenza di numerose specie officinali spontanee e per l’uso che ne viene fatto da aziende specializzate nella loro raccolta e trasformazione. Achillea, timo selvatico, menta, tarassaco e molte altre erbe trovano qui condizioni favorevoli grazie alla varietà di ambienti, all’altitudine e alla qualità degli ecosistemi montani. Molte di queste piante vengono ancora oggi utilizzate nella cucina locale per aromatizzare piatti tradizionali oppure trasformate in tisane, tinture madri ed estratti impiegati nella fitoterapia.

La fitoalimurgia, disciplina in un certo senso al centro dell’escursione, è la scienza che studia l’utilizzo alimentare delle piante spontanee. Nata nel 1767 grazie agli studi del medico e naturalista Giovanni Targioni-Tozzetti, si occupa di individuare, classificare e valorizzare le specie vegetali commestibili presenti in natura, contribuendo alla conservazione di conoscenze tradizionali che per secoli hanno rappresentato una risorsa fondamentale per le popolazioni rurali e montane.

L’incontro offre anche l’occasione per richiamare l’attenzione sulle corrette modalità di raccolta delle erbe spontanee. La raccolta deve essere effettuata solo quando il riconoscimento della specie è certo, evitando qualsiasi rischio di confusione con piante tossiche. È inoltre fondamentale adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente, prelevando quantità limitate di materiale vegetale e lasciando intatti gli habitat naturali, affinché le specie possano continuare a riprodursi e a svolgere il proprio ruolo negli ecosistemi montani.