I social sono spesso teatrino di diatribe tra datori di lavoro e chi cerca un impiego: da una parte ci sono lavoratori che lamentano salari scarsi e richieste eccessive, dall’altra aziende che dicono non ci siano più persone davvero volenterose. Dove sta la verità?

Sicuramente il mondo del lavoro è profondamente cambiato; le persone non vogliono semplicemente un impiego, cercano un’azienda dove crescere professionalmente, dove essere pagati adeguatamente e con diritti per avere una buona qualità di vita e poter svolgere le proprie mansioni in modo adeguato. Una ricerca ha mostrato quali sono le caratteristiche che i dipendenti cercano in un’azienda e che li spinge a mandare il proprio CV e oggi vogliamo condividerla con te.

Le recensioni positive

Uno dei primi aspetti che convincono i lavoratori a candidarsi è la reputazione; un’azienda in cui è chiaro che i dipendenti vengono valorizzati e non sfruttati, c’è un clima positivo e tutti sono mediamente soddisfatti ha sicuramente più possibilità di ricevere un numero alto di CV. Per andare incontro alle esigenze sono nate piattaforme specifiche come GoWork, dove dipendenti, fornitori e altri membri dello staff possono lasciare le proprie review tutelando la propria privacy. Attraverso queste pagine, potrai leggere tutte le informazioni di cui hai bisogno e capire se si tratta dell’ambiente di lavoro giusto per te.

Cultura aziendale positiva

Una cultura aziendale forte e positiva può influenzare positivamente la produttività dei dipendenti e la qualità del lavoro. Le attività con una cultura aziendale positiva offrono un ambiente di lavoro collaborativo, dove i dipendenti sono trattati con rispetto e fiducia e dove si promuove la diversità e l'inclusione. In modo particolare vengono premiati gli ambienti che tutelano benessere dei propri dipendenti, offrendo vantaggi come permessi retribuiti, giorni di malattia pagati e programmi specifici per tutelare l’equilibrio di ciascun membro dello staff.

Flessibilità

Con il crescente numero di lavoratori che cercano di bilanciare lavoro e vita privata, la flessibilità è diventata una priorità. Le aziende che offrono la possibilità di lavorare da casa o di avere orari flessibili avranno maggiori possibilità di attrarre e trattenere talenti. In cima ai luoghi preferiti dove lavorare ci sono le aziende che offrono lavoro agile, da remoto o flessibile, concedendo fiducia ai propri dipendenti lasciando che possano gestire in modo autonomo e responsabile le consegne.

Crescita professionale

I dipendenti cercano un lavoro che offra opportunità di crescita; le aziende che offrono programmi di formazione ai propri dipendenti, come corsi di formazione, mentorship e coaching, avranno un numero più alto di candidati. Grande fiducia viene concessa agli ambienti dove vengono offerte opportunità di mobilità interna: cercando prima tra i propri talenti un professionista per un ruolo di risalto, dando l’occasione di fare un salto di carriera ai più meritevoli.

L’impegno sociale

I dipendenti vogliono lavorare per un'azienda che si preoccupa dell'impatto delle proprie attività sulla società e sull'ambiente; le aziende che dimostrano un impegno per la sostenibilità ambientale, la responsabilità sociale e l'etica nei loro affari, hanno sicuramente maggiore sostegno e un numero più alto di candidati che condividono gli stessi ideali.