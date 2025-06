Le allerte meteo di Arpa ora su tabUi: "Così proteggiamo anche chi visita il territorio"

CUNEO CRONACA - L’app tabUi compie un nuovo e importante passo nella direzione di un’informazione territoriale completa e tempestiva, integrando al suo interno le allerte meteo idrologiche ed idrauliche ufficiali di Arpa Piemonte. Una novità che si traduce in un servizio di pubblica utilità, pensato sia per i residenti ma anche – e forse soprattutto – per i turisti, spesso poco informati su dinamiche locali e strumenti di protezione civile disponibili nel territorio che stanno visitando.

«L’idea è nata osservando i tabelloni luminosi presenti nei paesi piemontesi, che segnalano l’allerta meteo con colori ben riconoscibili e facilmente comprensibili. In quel momento abbiamo pensato: perché non rendere disponibile lo stesso livello di informazione chiaro, ufficiale e immediato anche dentro l’app tabUi?», commenta Giorgio Proglio, fondatore di tabUi.

Grazie a questa integrazione, gli utenti potranno visualizzare direttamente su tabUi le allerte meteo idrologiche e idrauliche emesse quotidianamente da Arpa Piemonte affidabili e con validità ufficiale. Non si tratta quindi di allerte generiche come spesso accade con alcune delle piattaforme meteo più diffuse ma di informazioni puntuali che sono parte del sistema di Protezione Civile Nazionale a fronte delle quali il territorio mette in atto azioni preventive di protezione.

Questa funzione è particolarmente utile nei contesti di mobilità e turismo: chi si muove tra vallate, colline, montagne o borghi piemontesi può ora contare su un sistema di allerte meteo integrato e perfettamente geolocalizzato, senza dover ricorrere ad app esterne o interpretare fonti diverse.

«L’integrazione con Arpa Piemonte rappresenta un ulteriore passo avanti nella visione di tabUi come strumento di riferimento per i Comuni e per il turismo locale. Un’app che non solo racconta cosa fare e cosa vedere, ma che oggi è anche in grado di tutelare i cittadini e i viaggiatori attraverso informazioni affidabili e tempestive», conclude Proglio.

Con questo nuovo servizio, tabUi conferma la propria vocazione di piattaforma intelligente per il territorio, capace di unire promozione turistica, innovazione digitale e servizi di utilità pubblica in un’unica esperienza a portata di smartphone.