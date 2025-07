Le Acli cuneesi a sostegno dei ragazzi ucraini ospiti a San Michele di Formazza

CUNEO CRONACA - Le Acli provinciali cuneesi sostengono l’iniziativa che ha preso il via il 27 luglio e durerà fino al 7 agosto 2025, a San Michele di Formazza (VCO), per la quarta edizione di “È più bello insieme!”. Tale iniziativa, promossa da Acli Nazionali e Acli Lombardia, con il coinvolgimento di diversi circoli ACLI, inserita nel più ampio progetto di accoglienza di Caritas Italiana, in collaborazione con Caritas Spes e Caritas Ucraina, prevede l’accoglienza estiva di 80 ragazzi, tra gli 8 e i 17 anni, provenienti da Kramatorsk e Sumi (Ucraina), accompagnati dalle loro educatrici.

Si tratta di un progetto ad alto valore sociale, che lo scorso anno si svolse in provincia di Cuneo, precisamente all’hotel Skilift di Frabosa Soprana, per offrire a questi giovani un tempo di serenità, relazione e condivisione, in un ambiente sicuro, accogliente e ricco di attività: giochi, passeggiate, gite, momenti di scambio con coetanei italiani, lontani dagli allarmi e dalle paure della guerra. Il cuneese era stato molto generoso lo scorso anno con gli ospiti ucraini e tante ditte avevano offerto beni alimentari per sostenere l’iniziativa. Anche quest’anno sono stati raccolti parecchi viveri offerti dalla Caritas di Fossano, oltre alla carne donata dalla ditta Sa.Car di Sant’Albano Stura e i biscotti offerti dalla ditta Cavanna di Villar San Costanzo. Il tutto è stato consegnato sabato 26 luglio dal presidente provinciale delle Acli cuneesi Elio Lingua, con il consigliere di presidenza, Piergiorgio Previotto.

“Ringraziamo di cuore – ha detto il presidente Lingua – chi ha offerto i viveri, la responsabile del Coordinamento Donne Acli Cuneo, Barbara Castellano, la promotrice sociale fossanese, Teresa Chicco e Franco Arese, che hanno provveduto alla raccolta del materiale che abbiamo consegnato per i giovani ucraini”.