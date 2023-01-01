Lavoro e produttività, la pausa non è tempo perso: perché fermarsi fa bene al cervello

Il mondo del lavoro non perdona: si cercano persone sempre più performanti, esperte, pronte a mettere da parte la vita privata per dare importanza alle attività... ma è davvero privandosi di tutto che si raggiunge la promozione? Alcuni studi dicono di no… anzi, mostrano come la pausa sia produttiva.

Oltre a essere obbligatoria per legge, staccare, bere qualcosa, fare una passeggiata e alzarsi dalla sedia fa la differenza. Aiuta a ritrovare il focus e a volte arrivano proprio così le idee più brillanti.

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Ma torniamo al punto. Perché smettere di lavorare per venti minuti dovrebbe aiutarti a fare di più? E perché saltare la pausa è, a tutti gli effetti, controproducente? Ci sono risposte concrete, anche se non sempre comode da sentire.

Il cervello non è un PC e ha bisogno di pause

Per anni si è pensato al cervello come al nostro personale computer ma in realtà non è una macchina e ha bisogno di riposo per funzionare bene. I ricercatori parlano di decision fatigue, un fenomeno ben documentato per cui più decisioni si prendono durante la giornata e peggiori saranno quelle successive.

Non importa quanto tu sia motivato o la quantità di caffè bevuta. La qualità del pensiero cala. E allora si fanno errori stupidi, si scrivono mail che si rileggono il giorno dopo con un certo imbarazzo, si prendono scorciatoie che costano tempo invece di risparmiarlo.

La pausa interrompe questo meccanismo. Non lo azzera completamente, ma rallenta il processo. Un momento di distacco dall'attività cognitiva intensa permette al cervello di "resettarsi", almeno in parte.

Cosa succede se non ti fermi mai?

Si chiama burnout e ormai abbiamo imparato a conviverci ma è un errore. Se ignori la pausa e metti costantemente sotto stress il tuo corpo sfidando i limiti ti troverai ad affrontare prima cali dell’attenzione e irritabilità e poi una stanchezza cronica incredibile.

E i danni non si fermano qui: avrai una difficoltà nella percezione del tempo e del lavoro stesso perché le ore sono interminabili e non riuscirai a percepire il confine tra ciò che è urgente e ciò che può aspettare. Il risultato? Finirai per lavorare di più producendo però risultati peggiori.

I segreti della pausa perfetta: tempo e caratteristiche

Ora che abbiamo capito che farla non è pigrizia proviamo a capire quanto dovrebbe durare e come farla al meglio. Se si superano le 6 ore consecutive il minimo è di 10 minuti mentre si consigliano 15 minuti ogni 2 ore per chi utilizza uno schermo. C’è poi la pausa pranzo che deve essere di almeno 30 minuti ma spesso di 60 minuti per garantire un po’ di relax.

Il consiglio? Farla lontana dagli schermi: allontanarsi dalla scrivania e magari uscire proprio dall’edificio per quelle più lunghe fa la differenza.

Prova a mettere in pratica questi consigli e assapora i benefici.