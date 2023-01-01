Landandè Insieme: una passeggiata per famiglie tra natura e storia a Mombasiglio

CUNEO CRONACA - Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con la passeggiata per famiglie organizzata dal gruppo monregalese dell’Associazione Insieme, in collaborazione con il Comitato Landandè. L’iniziativa si terrà domenica 19 ottobre con partenza e arrivo al Castello di Mombasiglio.

Il percorso, panoramico e adatto a tutti, sarà l’occasione per trascorrere una mattinata all’aria aperta tra natura e convivialità. Al termine della camminata, i partecipanti potranno pranzare nel giardino del Castello con il sacco preparato dall’Associazione Contadini Monregalesi.

È richiesta la prenotazione per poter ricevere il sacco pranzo, secondo le modalità indicate nella locandina dell’evento. L’invito è rivolto in particolare a bambini e genitori, per vivere insieme una giornata di sport, amicizia e scoperta del territorio.