La Wine Experience al WiMu di Barolo è un viaggio tra profumi, cultura e storia del vino

CUNEO CRONACA - C’è un modo diverso di conoscere il vino, più intimo e profondo, che va oltre la semplice degustazione. Domenica 10 novembre, al WiMu di Barolo, la Wine Experience diventa l’occasione perfetta per immergersi nell’anima di un territorio, dove ogni calice racconta una storia antica.

Più di una lezione sul vino, è un invito a scoprire come la cultura, i profumi e i colori del Barolo DOCG si intrecciano con la vita di chi lo produce e lo ama. L’esperienza, che prende il via alle ore 11, sarà un viaggio che coinvolgerà tutti i sensi. Ogni partecipante sarà guidato attraverso i segreti della degustazione, imparando a riconoscere le sottili differenze di aroma e colore che rendono il Barolo DOCG uno dei vini più apprezzati al mondo. Con una mappa, i visitatori potranno esplorare i territori degli 11 Comuni del Barolo, comprendendo come il paesaggio e la storia influenzano la qualità e il carattere di ogni bottiglia: il tutto culminerà con un calice di questo vino, anima di queste terre.

Ma la Wine Experience non si ferma qui. Dopo la degustazione, i visitatori potranno proseguire il loro viaggio con una visita autonoma al WiMu, un museo che è molto più di una semplice esposizione. Progettato dall’architetto svizzero François Confino, il WiMu offre un’immersione totale nella cultura del vino, attraverso installazioni multimediali e percorsi interattivi. Ogni angolo del castello comunale Falletti di Barolo svela nuovi legami tra la tradizione e l’innovazione, tra la storia e la cultura. Il costo dell’intera esperienza è di 16 euro, comprensivo dell’attività didattica, della degustazione di Barolo DOCG e dell’ingresso al museo per una visita autonoma. Chi è in possesso dell'Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta pagherà solo 7 euro per l’attività. La visita al WiMu potrà essere fatta in qualsiasi momento della giornata, dopo l’attività didattica che durerà circa un’ora (ultimo ingresso disponibile alle ore 18, con chiusura alle 19). Per partecipare a questa ultima Wine Experience del 2024, basta prenotare scrivendo a info@wimubarolo.it o chiamando il numero 0173/386697.