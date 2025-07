Bike Festival e La Vuelta uniscono Cuneo e Limone: un agosto di grande ciclismo

CUNEO CRONACA - A meno di un mese dalla quinta edizione del "Cuneo Bike Festival", che quest’anno ruoterà attorno al tema delle scelte e vedrà tra gli ospiti già annunciati l’ex ciclista Paolo Bettini e il conduttore radiofonico Frank Lotta di Radio Deejay, il weekend del 23 e 24 agosto si preannuncia ricco di eventi.

Domenica 24 agosto la seconda tappa scatterà da Alba e si concluderà a Limone Piemonte dopo 157 chilometri. Nel weekend del 23 e 24 agosto il "Cuneo Bike Festival" proporrà a Limone Piemonte alcuni appuntamenti tra gli eventi collaterali alla gara, sempre all'insegna della cultura sportiva, della conoscenza del mezzo, di una nuova convivenza sulle strade e della promozione della bicicletta come vettore unico per conoscere e raccontare storie di persone. Si stabilirà così una sorta di filo diretto Cuneo-Limone Piemonte, celebrato da un treno speciale Arenaways con partenza da Cuneo domenica 24 agosto alle 10:15 e arrivo a Limone Piemonte alle ore 10:47 e partenza da Limone Piemonte alle 20 e arrivo nel capoluogo alle 20:26.

"A gennaio abbiamo riaperto la Cuneo-Saluzzo-Savigliano dopo oltre 12 anni di inattività della linea, con il chiaro obiettivo di incentivare la combinazione di trasporto più sostenibile che ci sia, ovvero l'intermodalità treno-bici - dice Matteo Arena, direttore generale Arenaways -. Nello stesso anno, per la prima volta nella storia, La Vuelta partirà dall'Italia e passerà proprio per le vie dei paesi serviti dalla nostra linea ferroviaria. Non potevamo mancare all'appuntamento ed ecco perché abbiamo deciso di organizzare in partnership con il 'Cuneo Bike Festival' un treno speciale che il 24 agosto collegherà Cuneo con Limone Piemonte". La collaborazione tra "Cuneo Bike Festival" e Arenaways era iniziata in primavera in occasione del Terres Monviso Outdoor Festival e proseguirà a settembre quando Arenaways sarà presente al Festival. I biglietti gratuiti per il treno sono disponibili su Eventbrite al link vueltacuneolimone.eventbrite.it fino a esaurimento posti.

"Il nostro grazie va al Comune di Limone Piemonte e a MyLimone per averci coinvolti, e ad Arenaways per una collaborazione che continua nel segno di nuovi progetti e nuove idee - commenta Luca Pellegrino, assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo -. Crediamo fortemente nella capacità di fare rete per proporre sempre qualcosa di nuovo che possa arricchire la quotidianità delle persone, facendo conoscere il territorio e le sue eccellenze. Il Cuneo Bike Festival si è sempre mosso con questo principio base. L'arrivo a Limone Piemonte di una tappa di un grande giro del calibro de "La Vuelta" era un'occasione da non perdere".

Sabato 23 agosto alle ore 18, nell'area talk, allestita in piazza San Sebastiano, a Limone Piemonte, Alessandro Vanotti (nella foto) presenterà, in dialogo con Stefano Zago, direttore artistico del "Cuneo Bike Festival", il libro: "Gregario. Una vita al servizio dei campioni", scritto con Federico Biffignandi ed edito da Hoepli. Vanotti, bergamasco, classe 1980, nel ciclismo è quello che si definisce gregario, anzi, gregario di lusso: uno di quegli atleti che tramite il proprio sacrificio ed il proprio sforzo aiuta i capitani a conquistare vittorie e piazzamenti. Avrebbe avuto il motore per mettersi in proprio, ma ha scelto di interpretare così la sua carriera, al servizio: lo ha fatto aiutando, tra gli altri, Ivan Basso e Vincenzo Nibali, a raggiungere successi al Giro d'Italia ed al Tour de France. La sua storia, però, parte molto prima: dall'uomo prima che dall'atleta. Ed è dell'uomo che Vanotti scrive e racconta nel libro. Il talk è a ingresso libero senza necessità di prenotazione.

Il focus del "Cuneo Bike Festival" è e continua ad essere la mobilità sostenibile: ecco perché sabato 23 agosto dalle 9 alle 21 e domenica 24 agosto dalle 10 alle 16 promuoverà presso il suo stand nel villaggio La Vuelta a Limone Piemonte laboratori pratici che avranno il compito di mostrare quanto poco serva per iniziare a cambiare la visuale sulla città e, così facendo, viverla in maniera differente, contribuendo sempre più a creare una città a misura di persona.