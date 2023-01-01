La voce di Lori Williams porta jazz, soul e gospel alla Soms di Racconigi

CUNEO CRONACA - Venerdì 24 luglio la grande musica jazz torna a Racconigi: la Soms di via Carlo Costa ospiterà, alle ore 21, un’esibizione del Lory Williams European Sextet, nell’ambito del Torino Jazz Festival Piemonte. La serata è organizzata grazie a una collaborazione tra il Comune di Racconigi e la Fondazione Piemonte dal Vivo, con il supporto tecnico di Progetto Cantoregi.

Con la sua voce calda e avvolgente Lori Williams, cantante jazz originaria di Washington D.C., porterà il pubblico in un viaggio emozionante tra jazz, soul e gospel. Attrice, educatrice vocale e compositrice, con una candidatura all’Helen Hayes Award 2014 come Miglior Attrice Protagonista per il ruolo di Ella Fitzgerald nello spettacolo “Ladies Swing the Blues: A Jazz Fable”, Lori Williams si esibisce con un quintetto di musicisti che hanno collaborato, tra gli altri, con Benny Golson, Vincent Herring e Jeremy Pelt. Un ensemble che fonde tecnica, esperienza e passione, capace di spaziare dal jazz più tradizionale alle sonorità moderne. Christian Havel suonerà la chitarra, Bernhard Wiesinger il sassofono, Renato Chicco il pianoforte, mentre al basso ci sarà Milan Nikolic e alla batteria Joris Dudli.

«Siamo felici di accogliere nuovamente a Racconigi un appuntamento di grande qualità dedicato alla musica jazz – commenta la consigliera Daniela Biolatto –. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli organizzatori che, con il loro impegno, rendono possibile portare sul nostro territorio artisti di livello internazionale, all'azienda Annibale Viterie per la sponsorizzazione e al Maestro Fulvio Albano, presidente e fondatore del Jazz Club Torino e direttore della Torino Jazz Orchestra. Il fatto che l'evento sia già prenotato per circa il 70% dei posti disponibili dimostra quanto la musica e le iniziative culturali siano sentite e apprezzate dai racconigesi. Invito quindi tutti i cittadini a non perdere questa serata speciale, che rappresenta un'importante occasione per vivere insieme un momento di cultura, condivisione e grande musica».

La biglietteria sarà aperta da mezz’ora prima dello spettacolo e il costo del biglietto è di 5 euro. Per prenotare il proprio posto è possibile scrivere un messaggio ai numeri 320-3834169 (Daniela) e 338-3157459 (Agnese).