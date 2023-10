"La via degli alberi", lo spettacolo teatrale di Pino Petruzzelli va in scena a Castelnuovo di Ceva

SERGIO RIZZO - Cresce l’attesa per “La via degli alberi”, lo spettacolo di e con Pino Petruzzelli, in scena sabato 21 ottobre alle 20,45, nella chiesa di San Maurizio a Castelnuovo Ceva. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è realizzato con il supporto del Comune di Castelnuovo di Ceva e del Comitato di valorizzazione Castelnuovo di Ceva. È parte del ricco calendario di eventi previsti dal “Festival delle Colline”, la kermesse itinerante in programma fino a venerdì 24 novembre, nello splendido scenario della Langa del Tanaro.

Il festival è parte del progetto “Langa del Tanaro. Un progetto a rete di valorizzazione e fruizione turistica per un territorio di confine”, sostenuto dal bando “Territori in luce” – edizione 2023 della Fondazione Compagnia di San Paolo, ed è promosso dall’Associazione culturale Turris (capofila), insieme con l’Associazione San Fiorenzo, la Consulta Bce Piemonte e Valle d’Aosta, l’Unione Montana di Ceva e i comuni del territorio compreso nel progetto.

Lontano dai cliché e dall'imposizione di uno sguardo “La via degli alberi” è il nuovo spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da Pino Petruzzelli che ha debuttato al Festival Andersen di Sestri Levante e coprodotto da Fondazione Luzzati - Teatro della Tosse e Teatro Ipotesi di Genova. L’attore, regista e scrittore Pino Petruzzelli, continua la sua indagine sul rapporto profondo tra esseri umani e natura e torna sul palco con un nuovo viaggio, che abbraccia l’Italia da nord a sud, attraverso quello che lo scienziato Stefano Mancuso chiama “La nazione delle piante”.

Sergio Rizzo