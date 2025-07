Negli Astri di luglio c'è anche la vacanza giusta per ogni segno zodiacale

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - L'oroscopo di luglio 2025 per tutti i lettori della provincia di Cuneo.

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile

L'estate è la vostra stagione per osare: il sole ardente vi coinvolge nell'assecondare l'audacia latente lanciandovi in nuove avventure senza voltarvi indietro. In tema di vacanze vi entusiasma esplorare borghi, tra passeggiate, cucina tipica e artigianato locale, attratti dalla lentezza delle giornate e dai silenzi rigeneranti. Oppure fate un'esperienza insolita recandovi a Pamparato e alloggiando nelle Casette sull'albero. Un mondo sospeso tra le fronde per respirare il verde, contemplando la bellezza della natura. Per i fantasiosi amanti dello spazio, suggerisco un pizzico di magia cosmica: immaginatevi di essere su Marte, dove ogni passo è una scoperta, ogni dubbio è un trampolino. Accogliete il cambiamento come alleato, date retta al vostro fuoco interiore e, sostenuti dall'energia rinnovata, siate viaggiatori coraggiosi affrontando nuove sfide nella vita privata e nel lavoro. Insomma, molti tra voi stanno cambiando rotta alla ricerca di un nuovo territorio dove sviluppare idee, progetti accantonati: anche prestando attenzione a piccole cose che comunque alleggeriscono l'esistenza. La leggerezza che vi pervade contribuisce a prendere decisioni imprevedibili, ognuno assecondando il proprio profondo, tanto che sorprendete tutti, voi compresi. Non aspettate mai il permesso di nessuno, agite, rischiate, aprendo strade. Pensierino: “L'uomo è condannato a essere libero”. Jean Paul Sartre.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio

Per voi Toro, segno dei piaceri autentici, l'estate è un viaggio sensoriale nell'armonia di piccoli gesti: tra i mille sapori che raccontano territori, memorie e fragranze. Per esempio, la provincia Granda offre gli iconici, irresistibili cuneesi al Rhum, i Baci di Cherasco con cioccolato fondente e nocciole tostate, le Quaquare di Genola, biscotti genuini e profumati. E, per rinfrescarvi, affondate il cucchiaino nei gelati artigianali che ogni paese propone con i suoi ingredienti e profumi speciali. Una gita in cima alle colline ventilate di Langa, con una imprescindibile sosta contemplativa all'ombra del secolare Cedro del Libano, un ponte tra cielo e terra, sulla sommità del colle Monfalletto, a La Morra. Luglio invita a rallentare per ritrovare un'energia più introspettiva che si riflette sia nella vita privata che nel lavoro. E' favorevole a rafforzare i legami, a fare incontri significativi, ideale per consolidare, mettere ordine nei progetti e affrontare i piccoli ostacoli burocratici, senza farsi prendere dall'affanno, usando metodo e pazienza. Non ingigantite i problemi risolvibili! Fate passi, anche piccoli, ma sicuri verso ciò che desiderate davvero. Pensierino: “Come raggiungere un obiettivo? Senza fretta ma senza sosta”. Johann Wolfgang Goethe.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno

L'estate per voi Gemelli è sintomo di fermento, di leggerezza e di creatività. La nuova brezza mista a salsedine e finocchio selvatico, oppure mista a profumi floreali di monti e di valli, vi solletica per inseguire l'imprevisto con quel sorriso curioso che vi appartiene. Indicata una vacanza all'insegna della libertà e del movimento, incursioni in borghi collinari sperduti in Langa, o in borghi marini arroccati che si affacciano sul mare, tra castelli e filari di vigneti, alla scoperta di biblioteche nascoste, che svelano storie antiche alimentando la vostra fantasia. E' un viaggio tra antico e moderno o addirittura cosmico, fonte di energia per aprirsi a un cambiamento, privo di ombre, di insicurezze. Nella vita privata, appesantita da responsabilità famigliari, e nel lavoro, c'è un cambiamento inaspettato, ma graduale, per ridisegnare l'orizzonte emotivo. Con parole misurate, leggere e ben ponderate, potreste osare a proporvi. Le idee scorrono rapide ed effervescenti: assorbitele, lasciatele maturare e svelatele nel momento giusto. Pensierino: “Affrettati nell'azione, e fallisci. Forza un progetto al completamento, e rovini ciò che è quasi maturo”. Lao Tzu.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio

L'estate per voi Cancro si apre con una finestra da cui osservare l'orizzonte, spaziate tra le emozioni che vi creano un'energia potente, ma pacata che vi avvolge con i ricordi dell'infanzia, con i luoghi delle vacanze e le giornate luminose trascorse con spensieratezza. Di solito non vi attraggono viaggi in posti esotici, a cui preferite mete più appartate, spazi che vi siano congeniali, immersi nella natura, da cui traete calma e serenità per coltivare il vostro benessere fisico e mentale. Per esempio la visita al Castello Reale di Racconigi, un gioiello barocco immerso in un parco storico che ospita piccoli laghi, serre e una ricca biodiversità. Residenza dei Savoia, racchiude natura, bellezza architettonica, storia, arredi sontuosi, un luogo in cui sognare e fantasticare. Siete più propensi ad allacciare legami, amicizie, lasciando andare le esperienze passate che vi hanno deluso. Nel lavoro attraverso l'intuito, la vostra bussola personale, vi concentrate su chiarimenti e su nuove proposte, nuovi obiettivi. E' importante coltivare la propria pace interiore, che trasforma la vostra sensibilità in luce. Pensierino: “La persona serena procura serenità a sé e agli altri”. Epicuro.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto

L'estate è il tuo palcoscenico naturale per brillare con eleganza e ardore. Le mete di vacanza sono insolite, per esempio godendo l'aria fresca di Crissolo, al Monviso Adventure Park, dove potreste provare forti emozioni tra ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, ma soprattutto godere lo spettacolo del Re di Pietra. L'immersione nella natura e l'avventura sono una scelta perfetta per voi. E' una continua scoperta attraverso situazioni insolite, incontri con personaggi particolari e intriganti, che possono influire e indirizzare il vostro percorso di vita e di lavoro. La passione vi coinvolge in ogni azione, soprattutto quando si manifestano eventi innovativi date il meglio di voi, tanto che lasciate il segno ovunque andiate. Siete sempre alla ricerca per scoprire e svelare nuovi mondi, non per un desiderio di fuga dalla realtà, ma per l'istinto profondo di espandere i vostri confini. Ogni viaggio, ogni incontro, ogni silenzio è la chiave che apre una porta segreta. Tuttavia in questo periodo avvertite un senso di disordine interiore, di intensa irrequietezza che, a tratti vi spaventano, ma è proprio da queste situazioni imprevedibili e audaci che nasce la scintilla della creazione. Pensierino: “Bisogna avere ancora un caos dentro di sé per partorire una stella danzante”. Friedrich Nietzsche.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre

L'estate, la vacanza per voi è il desiderio di ordine e bellezza, quindi vi si addice un luogo dove si intrecciano spiritualità e bellezza della natura incontaminata. Per esempio, il borgo alpino di Ostana (Cn), è perfetto per chi ama la montagna e il silenzio. Le case in pietra e i panorami mozzafiato evocano il ritmo lento di un altro mondo. E' importante per recuperare una buona energia, non forzare nulla, lasciare che le emozioni scorrano come un limpido ruscello tra ciottoli levigati e raggi di sole che filtrano tra le foglie. Lasciare andare favorisce i rapporti di lavoro, le vostre proposte sono accolte senza remore, oppure riuscite a liberarvi da un incarico che vi pesa. Accogliete il cambiamento senza timore, si apre un ampio spazio a voi più congeniale, attraverso a iniziative più audaci: è la creatività che vi ispira dando impulso ad attività nel campo della moda, nella comunicazione e nei mestieri artigianali artistici molto richiesti, è redditizia anche l'impostazione di un commercio a conduzione famigliare. La regola da seguire è cautela nei colloqui, chiarezza nei rapporti. E' in campo un notevole avanzamento di carriera. Pensierino: “Qualunque cosa tu possa fare, o sognare di poterla fare, incominciala. L'audacia ha in sé genio, potere e magia”. Johann Wolfgang con Goethe.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre

La brezza estiva vi invita all'armonia: tra leggerezza e passione, scegliete la bellezza che vi fa vibrare. E' come una finestra che si apre su un paesaggio nuovo: l'aria cambia, la luce si fa più chiara e, nel tuo profondo senti il bisogno di mettere ordine dopo un periodo buio. Se volete cambiare aria anche per le vacanze , Urbino (Marche) fa per voi, gemma rinascimentale con lo splendido Palazzo Ducale, le strade in pietra, dove l'arte è ovunque: un luogo magico per rigenerarsi in mezzo a tanta bellezza. State riscoprendo la gioia di condividere serate, giornate di festa con amici all'insegna dell'autenticità. Nel lavoro ci sono novità positive, state solidificando le vostre fondamenta, avete individuato ciò che vi gratifica, anche se la responsabilità è pesante, non demordete, affrontate con determinazione e lucidità le eventuali difficoltà, coinvolgendo i collaboratori o i colleghi con una speciale complicità che fa progredire l'attività in modo fluido e senza sterili discussioni. La diplomazia è la vostra alleata, siete capaci di ascoltare tutti calmando gli animi, spingendoli alla collaborazione fattiva. Fidatevi del vostro ritmo non serve correre. Pensierino: “Non si fa la felicità di molti facendoli correre prima che abbiano imparato a camminare”. John Fowles

Scorpione dal 23 ottobre 22 novembre

C'è il mistero anche sotto il sole: l'estate accende i vostri desideri più profondi, per voi Scorpione, è come una corrente marina profonda: calma in superficie, ma piena di forza sotterranea. Nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Ascea è la meta che fa per voi, dove la natura è selvaggia, il mare incantevole, e le spiagge sono dorate, mentre ulivi secolari vi conducono agli scavi di Velia. E' uno tra i tanti luoghi ideali per ritrovare il vostro centro, per rigenerarvi, lasciando andare ciò che non serve più. Fate spazio nel lavoro, nelle relazioni, nei pensieri, per accogliere meglio il nuovo. Lasciate che sia il mare a scegliervi: parla la vostra stessa lingua, profonda, limpida, potente. I rapporti con alcune persone non sono autentici come vorreste, per questo a volte risultate un po' ruvidi. Comunque voi seguite la vostra linea di comunicazione schietta: detestate i giri di parole inutili. Se avete un progetto un po' audace portatelo avanti, fiuto, e capacità a braccetto porteranno successo, a voi non serve il clamore per innovare: agite come l'acqua che trova sempre il modo di avanzare. Comunque non schivate la collaborazione, anche se faticosa per voi, adeguatevi con un po' di pazienza, può portare risultati sorprendenti. Inoltre i collaboratori, una volta instradati, sempre sotto il vostro sguardo, vi permettono di prendervi un po' di vacanza ristoratrice, evitate di strafare. Pensierino: “Deve esserci qualcosa di stranamente sacro nel sale. Lo ritroviamo nelle nostre lacrime e nel mare”. Kahlil Gibran.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre

L'estate vibra con una valigia sempre pronta, è la chiamata del mondo: un biglietto di sola andata verso la libertà. E' il periodo per ritrovare il senso del viaggio, non solo fisico ma anche interiore, confrontandovi con paesi e popoli di culture diverse, apprendete uno stile di vita fatto su misura per voi: siete voi a cucire la vostra esistenza. Siete carichi di tensione perché costretti, per motivi vari, a restare fermi troppo a lungo nello stesso luogo, adesso alcuni ricordi fastidiosi tornano a galla, come onde che non avete lasciato ancora andare. E' in mare aperto, lontano da ogni riva, che la mente si libera e l'anima torna a casa. Quindi, non servono suggerimenti per indicarvi le mete, siete il famoso turista “fai da te” ma con una competenza da fare invidia. Nel lavoro siete particolarmente brillanti, non temete di rompere gli schemi, se vi propongono ciò che forse non vi rappresenta del tutto: fate chiarezza su ciò che volete davvero. Il vostro istinto sarà la vostra bussola, ma la pazienza sarà la vela. Se avete in mente un progetto creativo è ora di dargli forma: con uno sguardo innovativo sul mondo e su se stessi. Pensierino: “Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi”. Marcel Proust

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio

Anche il più tenace, durante l'estate, merita un po' di relax. Vi rammento che potete fermarvi e respirare. Per la vacanza è salutare staccarsi dalla terra per salire su una zattera, non per fuggire, ma per ritrovare voi stessi. L'isola d'Elba è la vostra zattera ideale: solida, ma circondata dal mare aperto, che unisce natura, storia e silenzio. Sempre così controllati, ogni tanto lasciatevi trasportare un po' dalla corrente che vi dà quel senso di distacco, di libertà. Date aria all'anima. In questo periodo state svolgendo un lavoro silenzioso ma strategico, costruite le fondamenta solide mentre gli altri guardano solo i tetti. Siete molto concreti, ma sforzatevi di essere anche flessibili, perché non tutto può essere sotto controllo. E' il momento di chiudere progetti e sistemare ciò che è rimasto in sospeso, anche se vi sentite stanchi, fate ancora un piccolo passo per raggiungere la meta. Il successo è dietro l'angolo. Pensierino: “Per aspera ad astra”. Seneca. (Attraverso le difficoltà, fino alle ..stelle).

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio

L'estate vi invita a perdervi per ritrovarvi: è il vostro tempo per reinventarvi. Decidete la meta per la vacanza al momento dell'ingresso all'aeroporto: un'occhiata al tabellone con le destinazioni, un'alzata di spalle e poi via al check-in. Nel lavoro il vostro istinto è di rompere gli schemi. Osate pure, però prima di agire mettete in ordine le idee, sono troppe, confuse e senza direzione. Fermatevi, ascoltate ciò che vi fa vibrare davvero e poi date forma al progetto. Non cercate approvazione: seguite la vostra visione, anche se nessuno ne comprende l'importanza innovativa. Tuttavia sperimentate con flessibilità se possibile, temporaneamente, cambiate ambiente, scegliendo orari più morbidi o spazi di lavoro alternativi. Chi ha un margine di autonomia, valuti di concentrare l'attività ritagliandosi due giorni alla settimana. Fate un punto sulla situazione, annotando intuizioni, successi e ostacoli: questo aiuta a vedere il quadro più ampio e a non perdere la rotta. Dite qualche no, non per chiudervi, ma per proteggere il vostro spazio vitale. E' fondamentale non divulgare i vostri progetti, potrebbero distogliervi dalla concentrazione, o peggio cercare di dissuadervi a procedere in progetti visionari che sono la strada da perseguire per un sicuro successo, superando gli ostacoli di chi vorrebbe intralciarvi, l'invidia è sempre dietro l'angolo. Perché voi non seguite il ritmo degli altri: lo create. Pensierino: “E quelli che danzavano erano visti come pazzi da quelli che non potevano sentire la musica”. Nietzsche

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo

Lasciatevi cullare dalle onde: l'estate è poesia che danza tra sogni e mare. E' un mese che invita a fare chiarezza, distinguendo ciò che vi nutre e da ciò che vi distrae, non date retta a chi vorrebbe includersi nei vostri progetti, non consentitegli di frenare la vostra creatività, creando ombre e dubbi. Allontanateli con qualche pretesto plausibile, per non farvi dei nemici. Piuttosto fate un piano di lavoro per l'autunno, gestendo meglio le risorse: tempo, energia, denaro. Tagliate gli sprechi, compresi quelli mentali, e concentratevi su ciò che conta davvero per voi. Niente affanni, è solo un atteggiamento cauto per il futuro, i tempi incerti richiedono attenzione e pratiche ben valutate per mettervi al riparo da brutte sorprese. Soprattutto non rimandate ciò che va sistemato, non fatevi distogliere dalla pigrizia che maschera il timore di affrontare una situazione pericolosa, risolvere gli eventuali ostacoli apre spazio a nuove opportunità. Pensierino: “Non cercare fuori di te, il centro del mondo è dentro di te”. Plotino.

Fiorella Avalle Nemolis