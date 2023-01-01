"La tecnologia incontra l'agricoltura": alla scoperta della Cantina Clavesana con il Fai Giovani

CUNEO CRONACA - C'è una terra dove le colline raccontano storie antiche di fatica e dedizione, ma dove il domani si progetta ogni giorno con lo sguardo rivolto all'innovazione. È in questo equilibrio tra radici e futuro che si inserisce il nuovo appuntamento promosso dal Gruppo FAI Giovani Cuneo, inserito nell’evento regionale FAI Giovani Piemonte e Valle d'Aosta “AGROTECH - La tecnologia incontra l'agricoltura”.

L’appuntamento è fissato per domenica 13 settembre, alle 15, presso la sede della Cantina Clavesana S.C.A. (Frazione Madonna della Neve, 19 - Clavesana). Un’occasione unica per tuffarsi nel cuore vitivinicolo delle Langhe meridionali e toccare con mano l'evoluzione di una realtà nata oltre sessant'anni fa come cooperativa sociale e diventata oggi il primo produttore di Dolcetto e Dogliani DOCG nelle Langhe.

I partecipanti verranno accompagnati in un percorso guidato tra i locali della struttura per scoprire i segreti della vinificazione, i metodi di produzione e la capacità di questa storica istituzione di diversificare la propria offerta, che oggi spazia dai grandi rossi come Barolo, Nebbiolo e Pinot Nero fino alle bollicine dello spumante metodo classico Alta Langa. L'esperienza si concluderà con una degustazione guidata delle eccellenze della cantina.

«Guardare al nostro territorio significa prima di tutto capirne le trasformazioni e valorizzare le realtà che, con lavoro e passione, ne hanno plasmato l'identità», dichiara Antonella Pagotto, Capo Gruppo FAI Giovani Cuneo. «La missione del Fondo per l'Ambiente Italiano è da sempre quella di curare e far conoscere il patrimonio paesaggistico e culturale che ci circonda. Con un'iniziativa come 'AGROTECH' vogliamo mostrare come l'agricoltura e le eccellenze locali sapientemente connesse all'innovazione tecnologica non siano solo un fattore economico, ma rappresentino la chiave per la tutela dell'ambiente e della memoria collettiva delle nostre colline. Invitiamo tutti i giovani, e non solo, a vivere con noi questa giornata di scoperta».

L'iniziativa è aperta a tutti e prevede un contributo minimo a partire da: 20 euro (18 euro per gli iscritti FAI) interamente devoluto al FAI per sostenere la missione nazionale di tutela e salvaguardia del patrimonio artistico e naturalistico italiano.

Durante il pomeriggio sarà inoltre possibile iscriversi al FAI in loco o rinnovare la propria tessera sfruttando la quota speciale benvenuto FAI Giovani (18-35 anni) a 15 euro.

Per garantire una migliore organizzazione dell'evento, la prenotazione è caldamente suggerita inviando un'email all'indirizzo: cuneo@faigiovani.fondoambiente.it.

Un doveroso e sentito ringraziamento va alla Cantina di Clavesana per la preziosa ospitalità e collaborazione nella realizzazione dell'evento, e alla Fondazione CRC per il costante e fondamentale sostegno a favore delle attività culturali del territorio.