La tappa a Cervere del tour di Daniele Silvestri: tornare a suonare è "La Cosa Giusta"

ALICE MARINI - Che emozione tornare a suonare. Un po' di mesi fa, quando si cominciava a parlare della possibilità (che sembrava più una follia) di rimettersi a fare questo mestiere, pareva impossibile ripartire. Invece Daniele Silvestri è tornato a suonare dal vivo, per "La cosa giusta", un tour di 15-20 date, supportato dalla sua agenzia Otr, che ha provato ad andare avanti quando tutto sembrava fermo. (Ascolta l'intervista QUI)

L'artista romano ha calcato il palco dell'Anfiteatro dell'Anima a Cervere (provincia di Cuneo) per il primo concerto dell'Anima Festival, con una scaletta che è stata un susseguirsi di sorprese, al fianco della sua band al completo. "Per ora ho fatto solo due concerti - ha detto Silvestri ai microfoni di Radio Stereo 5 -, eppure c'è un mix di emozioni ed energie che per certi versi è ancora più forte, e mi sembra di poter dire che sia stato bellissimo poterli fare".



Per gli artisti e per il pubblico, questa è una libertà riconquistata. "Anima Festival", come altri eventi che ce l'hanno fatta, ha in serbo per l'estate una bella programmazione, variegata, per tutte le età, che si può consultare sul sito www.animafestival.it.

