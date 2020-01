La storia di Rosangela Mauro, da Viterbo a Ceva per costruirsi un nuovo futuro lavorativo

SERGIO RIZZO - Originaria di Viterbo, Rosangela Mauro ha 28 anni e si è laureata in Geologia a Roma. A Ceva (Cn) è arrivata per costruire il suo futuro lavorativo. “Conclusa la laurea – ha spiegato Rosangela Mauro,– cercavo lavoro purtroppo, come succede a molti giovani, senza successo. Mi interessava l’ambito ambientale e ho scoperto dell’esistenza di questo corso Ifts Tecnico di Monitoraggio e Gestione del Territorio e dell’Ambiente. Le aziende mi richiedevano un minimo di esperienza che purtroppo non avevo.

Ho pensato che questa fosse un’opportunità per fare quest’esperienza e per di più gratuita. Al tempo, non avevo la minima idea di dove fosse Ceva. A questo punto mi sono detta: perché no!

E mi sono trasferita per alcuni mesi in Piemonte. Durante le ore di formazione ho apprezzato molto i docenti in quanto hanno dato all’insegnamento, un taglio decisamente pratico e professionale, utile per affrontare la vita fuori dal corso e quindi in azienda. Gli stessi argomenti che avevo in precedenza affrontato all’università li ho nuovamente potuti analizzare questa volta in maniera applicativa. È tutto completamente diverso. Si è trattato di un aspetto che mi è mancato all’università e che ho trovato qui.

Ritornata a Viterbo per un periodo di alternanza all’interno di un’azienda che si occupa di riciclaggio e smaltimento rifiuti, mi è stato affidato un progetto molto interessante di ricerca e monitoraggio utilizzando le api. Al termine sono rientrata a Ceva per l’esame finale. Concluso il corso ho ricevuto alcune richieste sentendomi più sicura durante i colloqui in azienda. Ho avvertito la differenza tra il prima e il dopo. Le domande che mi hanno posto non mi hanno spaventato più di tanto in quanto ero molto più preparata. Mi hanno richiamata.”

Rosangela Mauro è uno dei quarantasei Tecnico di Monitoraggio e Gestione del Territorio e dell’Ambiente provenienti da Piemonte, Liguria e Centro – Sud Italia che il Cfpcemon ha formato negli scorsi due anni in partenariato con il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, Territorio e Infrastrutture del Politecnico di Torino, l’Istituto d’istruzione superiore “Baruffi” di Ceva e Ormea e varie altre aziende tra cui A.c.e.m., Dentis Spa, Mondo Acqua Spa e Proteo Soc. Coop. Tramite il sito del Cfpcemon fino aldodici gennaio 2020 sarà possibile iscriversi gratuitamente al Corso Ifts che è uno degli undici percorsi finanziati dalla Regione Piemonte tramite il Por – Fse 2014 – 2020, l’unico in ambito ambientale accessibile a tutti i laureati e diplomati in cerca di un’occupazione.

“Il profilo di Tecnico di Monitoraggio e Gestione del Territorio e dell'Ambiente,– ­spiega Bartolomeo Vigna del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente, Territorio e Infrastrutture del Politecnico di Torino, – è stato studiato per sopperire alla mancanza evidente di figure intermedie di controllo del territorio sulla base delle esigenze reali di enti ed aziende che hanno dato il loro appoggio e che si occupano di impianti di trattamento acque e gestione rifiuti”. Gli argomenti della formazione frontale, per un totale di 384 ore saranno: Processi di Comunicazione aziendale, Chimica, fisica tecnica e geologia, Normativa e impatto ambientale, Sistemi di monitoraggio, Trattamento e Smaltimento dei rifiuti e delle Acque reflue.

All’interno del corso i partecipanti potranno anche conseguire l’Attestato di Competenza di Auditor Interno di Sistemi di Gestione Ambientale (Iso 14001:2015). Il corso ha una durata complessiva di 800 ore di cui 400 in alternanza. Il prossimo lunedì 13 gennaio è fissata la data per la selezione dei candidati. I posti disponibili sono 30. Per informazioni più dettagliate telefonare in orario di ufficio a CfpCemon n. 0174.701284 oppure visitare il sito web www.cfpcemon.it/ifts

Sergio Rizzo

(Nella foto: Rosangela Mauro protagonista di questa storia)