"La Stella del Mare 2026" si presenta a Sanremo: finale nazionale al castello di Govone

CUNEO CRONACA - Giovedì 27 agosto la suggestiva cornice del Roof Garden del Casinò di Sanremo ospiterà la presentazione ufficiale della finale nazionale di “La Stella del Mare 2026”, concorso giunto quest’anno alla sua nona edizione.

A condurre la serata sarà il personaggio televisivo, modello, showman e conduttore Pierpaolo Pretelli (Tale e Quale Show, Grande Fratello Vip, L’Isola dei Famosi), testimonial del concorso e legato da una profonda amicizia al patron Filippo Russo.

Al suo fianco sul palco ci sarà la modella e conduttrice Stephanie Bellarte (La Pupa ed il Secchione, Ciao Darwin), già vincitrice del format nel 2017.

La data della finale, che si svolgerà al Castello Reale di Govone, sarà annunciata nel mese di settembre.

L’evento, patrocinato dal Comune di Govone e dall’Associazione Turistica del Roero Langhe e Monferrato, è frutto della collaborazione tra la direzione del format e la direzione eventi del Casinò di Sanremo.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare e di incrementare i legami istituzionali e culturali tra la Regione Liguria e la Regione Piemonte. All’appuntamento prenderanno parte le autorità istituzionali di entrambe le regioni.

Il concorso “La Stella del Mare”, nato nel 2013, è una manifestazione dedicata alla moda, al talento e allo spettacolo. L’evento mira a valorizzare giovani talenti ed emergere nel panorama artistico italiano.

Ideato dal patron Filippo Russo, napoletano d’origine e cuneese d’adozione, il format è giunto quest’anno alla sua nona edizione.