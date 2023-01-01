La Sporta premia: estratti i vincitori dei "6000 buoni motivi per fare la spesa a Boves"

ADRIANO TOSELLI - Con la consueta pubblica cerimonia all’Auditorium Borelli, il vertice dell'associazione di Commercianti bovesani La Sporta ha estratto i vincitori del loro concorso natalizio "6000 buoni motivi per fare la spesa a Boves", con contributo della Banca di Boves.

Il montepremi di 6000 euro è stato suddiviso in tre buoni spesa da 500 euro, quattro da 250, dieci da 100 e ben cinquanta da 50 cadauno. I buoni sono spendibili in tutte le attività associate entro fine marzo e non possono essere convertiti in denaro.

Ottima è stata l’adesione: circa la metà delle 7000 schede stampate erano complete e presenti nella grande urna. Ognuna richiedeva cinquanta bolli, uno ogni 5 euro di spesa (per un controvalore, quindi, di 250 euro).

Come spesso capita, la fortuna non ha arriso solo a bovesani. Ben due su tre buoni da 500 euro sono andati, infatti, ad abitanti di Borgo San Dalmazzo, Brenda Bruce e Bruno Dimaio, oltre che al bovesano Luca Pellegrino.

Tutti bovesani, invece, i quattro vincitori dei premi da 250 euro (Valentina Botta, Anna Maria Dalmasso, Maria Massolino e Donatella Nigelli) e i dieci di quelli da 100 euro (Romano Bellone, Vasilica Cojocaru, Lorenzo e Valentina Dutto, Matteo Lazzari, Anna Maria, Emanuela e Tiziana Pellegrino, Gabriella Savio e Rosa Squillace). Per quanto riguarda i cinquanta buoni spesa da 50 euro, ad aggiudicarseli sono stati: Giada Armando, Ornela Baha, Bruna Baudino, Maria Imelda e Silvia Bernardi, Sabrina e Claudio Bertaina, Giorgio Biglieri, Brenda Bruce, Luigi Bruno, Marilena Buzzelli, Elena Cavallo, Gemma Cerutti, Aurora Chiaramello, Vasilica Cojocaru (ancora), Giulia Cravesano, Marino Dalmasso, Veruska Del Marco, Bruna Dessì, Barbara, Claudia ed Elisa Dutto, Elena Femorali, Pier Angela Gallo, Luisa Giordanengo, Eldo Giordano, Alessia Giuliano, Monica Gorzegno, Marina Grasso, Greta Grosso, Giuseppina Marro, Patrizia e Vincenzo Martini, Enrico Massa, Manuela Mattao, Emilio Pagani, Livia Peirone, Federica, Francesco, Gloria e Josiane Pellegrino, Nicole Perona, Antonio Poggio, Andrea Rabbia, Alessio Secondo, Valeria Stellino, Tiziano Terrado, Bruna Toselli, Giovanni Vallinotti e Maria Rita Vigna.

Sono quasi tutti di Boves, ma con residenti ancora a Borgo San Dalmazzo, Cuneo (paio), Galiato Lombardo (Varese) e Peveragno (altro paio), a dimostrare come si venga abitualmente a far la spesa a Boves anche dai Comuni vicini.

