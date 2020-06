"La situazione dei braccianti della frutta è inaccettabile dal punto di vista umano, sociale e civile"

CUNEO CRONACA - Riceviamo dalle Segreterie provinciale Cgil, Cisl e Uil e pubblichiamo: "I lavoratori sono arrivati, a decine stanno dormendo per strada. L'alloggiamento è un urgenza.

Cgil, Cisl e Uil hanno proposto con forza la realizzazione di tante piccole accoglienze diffuse e distribuite sul territorio, in tutti i comuni coinvolti nella raccolta della frutta, gestite dalla Protezione civile e autorità sanitarie. In questo modo si scongiura il rischio di concentrare tutti i lavoratori in una o due località e si può esercitare al contempo un puntuale controllo sanitario.

Ribadiamo che Prefettura, Regione Piemonte e tutte le istituzioni preposte devono adoperarsi rapidamente per trovare una soluzione e non sfuggire alle loro responsabilità. È giusto e doveroso indignarsi per quanto accaduto a George Floyd, ma non è accettabile dal punto di vista umano, sociale e civile quello che sta capitando a questi lavoratori della frutta, a pochi chilometri da casa nostra.