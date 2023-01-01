La seta che fece grande il Piemonte: al Filatoio di Caraglio la storia dei Galleani

CUNEO CRONACA - Domenica 13 settembre, alle 16:30, il Filatoio di Caraglio ospiterà la presentazione del volume di Giulia Ajmone Marsan, I Galleani di Canelli e Barbaresco. Pionieri dell’industria della seta, pubblicato da Edizioni Centro Studi Piemontesi nel 2026.

Il volume ripercorre la storia della famiglia Galleani e il suo ruolo nello sviluppo dell’industria serica piemontese. Già nella seconda metà del Seicento, i Galleani furono tra i primi a introdurre con successo a Torino la filatura della seta mediante mulini idraulici. Dopo aver realizzato due filatoi, tra il 1663 e il 1672, a Borgo Dora e a Venaria Reale, ne eressero un terzo a Caraglio tra il 1676 e il 1679.

Il Filatoio di Caraglio divenne così uno dei luoghi più significativi dell’attività imprenditoriale della famiglia e, nel corso dei secoli, non fu soltanto un importante centro produttivo, ma anche luogo di villeggiatura e testimonianza delle trasformazioni economiche e sociali del territorio piemontese. Un patrimonio oggi restituito alla comunità e valorizzato come sede del Museo del Setificio Piemontese.